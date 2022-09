Les Anges : Une candidate maman pour la 3e fois après 9 fausses couches, premières photos !

Anaïs Sanson ne pourrait pas être plus heureuse. Après une longue période à essayer de tomber enceinte, l'ancienne candidate de télé-réalité vue dans Les Anges a accouché de son troisième enfant. Déjà maman de deux filles, Shanna, 16 ans, née d'une précédente relation, et Lila, 2 ans, fruit de ses amours avec son mari Carlos, la jolie brune a donné naissance à un petit garçon.

Sur Instagram, elle n'aura pas attendu longtemps avant de partager la bonne nouvelle avec ses abonnés qui l'ont toujours soutenue. Pour l'occasion, elle a dévoilé une première photo avec bébé dans ses bras et entourée de son époux. Un second cliché la montre en train d'allaiter son tout petit. En légende, Anaïs Sanson a fait les présentations officielles en révélant son prénom. "Notre fils Loan est né ce vendredi 30 septembre à 10h54. 4,510 kilos d'amour. On est les plus heureux du monde", a-t-elle écrit sur son petit nuage, recevant ensuite rapidement les félicitations de sa communauté.