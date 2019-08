Anaïs Sanson (Les Princes) mariée et enceinte : elle partage son bonheur

Anaïs Sanson se souviendra à jamais de son été 2019. Après s'être unie civilement à son homme Carlos, l'ancienne candidate des Princes de l'amour (saison 1 et 2 en 2014 et 2015) s'est mariée religieusement au Portugal lundi 19 août 2019. Une bonne nouvelle annoncée par l'un de ses invités bien connu du grand public : Jeremstar.

Sur son compte Instagram, l'ancien chroniqueur des Terriens du dimanche ! a partagé une photo en compagnie de la jeune mariée de 31 ans et de son petit ami Lorenzo. C'est l'occasion de découvrir qu'Anaïs avait opté pour une longue robe blanche décolletée en dentelle. Côté coiffure, elle a préféré laisser ses cheveux détachés et légèrement bouclés. "En direct du mariage de ma Putce avec mon bébé. Félicitations à elle et Boule de Poil pour ce sublime mariage au Portugal. Déjà 6 ans d'amitié... Elle fait partie des rares personnes du milieu de la télé avec qui je suis resté ami", a écrit Jeremstar en légende de sa publication.