Les Anges : Une ex-candidate enceinte pour la 3e fois après 9 fausses couches

Quelle belle nouvelle pour Anaïs Sanson ! Après des mois, si ce n'est des années de calvaire à tenter d'agrandir sa famille, l'ancienne candidate de télé-réalité vue dans Les Princes de l'amour et Les Anges est enfin enceinte ! Sur Instagram, dimanche 3 avril 2022, la jolie brune, entourée de son mari Carlos et de ses deux premières filles (Shanna, 16 ans, née d'une précédente relation, et Lila, 2 ans, fruit de ses amours avec Carlos), a partagé une photo de son baby-bump.

"On avait hâte de vous l'annoncer, on sera bientôt 5", a-t-elle légendé avec bonheur. Rapidement, Anaïs Sanson a reçu une vague de commentaires bienveillants de la part des internautes. De quoi la toucher en plein coeur. "Je viens à peine de poster et je lis vos messages et vous me faites pleurer", a-t-elle déclaré en larmes en story Instagram.