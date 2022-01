Les Princes de l'amour : Une ex-candidate victime de 9 fausses couches, elle prend une grande décision

Alors que de plus en plus de personnalités télé deviennent parents pour la première fois ou agrandissent leur famille, il y en a pour qui avoir un enfant se révèle plus compliqué. C'est notamment le cas d'Anaïs Sanson. L'ex candidate de télé-réalité, vue dans Les Princes de l'amour et Les Anges, a déjà deux enfants, (son aînée Shanna, 15 ans, née d'une précédente relation, et Lila, 2 ans, fruit de ses amours avec son mari Carlos), mais souhaiterait aujourd'hui en avoir un troisième. Problème, elle rencontre de nombreuses difficultés et a été malheureusement victime de fausse couches à répétition. La dernière est d'ailleurs toute récente puisqu'elle date d'il y a quelques mois seulement, en novembre 2021.

"Je devais faire une échographie pendant la période de mes règles, je l'ai fait. C'était ma 9e fausse couche. Pendant l'examen, la gynéco m'a annoncé que j'étais en train de faire une fausse couche précoce", a-t-elle expliqué lors d'une interview pour Gossip Room. Un énième coup dur pour Anaïs Sanson qui a alors pris la décision de se tourner vers la PMA (procréation médicalement assistée). La jeune femme devrait donc se faire des injections d'hormones dans l'espoir de favoriser une conception. "Actuellement, avec Carlos, mon mari, on a passé plein d'examens pour envisager un parcours PMA puisqu'on veut d'autres enfants", a annoncé la jeune femme.

Si la PMA est une pratique nouvelle pour Anaïs, elle s'est toutefois déjà fait aider pour avoir sa fille Lila. "On a mis 4 ans à l'avoir naturellement. J'avais fait trois mois de stimulations ovariennes. Carlos me faisait les piqures dans le ventre", a-t-elle souligné, ajoutant que sa grossesse avait par la suite été d'autant plus stressante.

En plus de se battre pour agrandir sa famille, elle et son mari Carlos doivent régulièrement faire face à quelques critiques. "J'ai déjà deux enfants, je suis une maman comblée, je suis la plus heureuse, mais j'ai le droit d'en vouloir d'autres", s'est donc défendu la brunette pour conclure.