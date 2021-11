Les Princes de l'amour : Une candidate fait une nouvelle fausse couche, "Je ne l'aurais jamais su si..."

C'est un long combat qu'Anaïs Sanson mène pour devenir maman pour la troisième fois. L'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9) espère que Shanna (15 ans, née d'une précédente relation) et Lila (1 an) pourront avoir un petit frère ou une petite soeur. Malheureusement, la belle brune a déjà fait plusieurs fausses couches. Elle en a d'ailleurs fait une nouvelle récemment comme elle l'a confié en story Instagram, le 17 novembre 2021.

Anaïs Sanson ne compte malheureusement plus ses fausses couches. Une situation qui l'a poussée à consulter afin de savoir si quelque chose n'allait pas. Ainsi, son gynécologue a prescrit de nombreux examens à son mari Carlos et elle afin de savoir si quelque chose clochait. En début de semaine, elle a fait une échographie pelvienne en début de règle. Et, en voyant l'écran, elle a compris que quelque chose était anormal. "J'ai dit que j'avais eu un retard de quelques jours. Et elle me répond que je suis en train de faire une fausse couche très précoce. On voyait un espèce de sac sur l'échographie. Si ça se trouve, si je n'étais pas venue faire mon échographie, je ne l'aurais jamais su", a-t-elle confié.

Elle a constaté qu'elle avait des saignements abondants, des douleurs dans le dos et des crampes dans le ventre. Mais elle pensait que c'était simplement lié à ses menstruations. "Je vous avoue que j'ai pleuré quand elle me l'a annoncé", a-t-elle précisé. Anaïs Sanson a malgré tout vite tenté de relativiser en se disant qu'il y avait des personnes dans des situations encore plus compliquées qu'elle. La bonne nouvelle, c'est que la gynécologue lui a fait savoir qu'elle n'avait aucun souci au niveau des ovaires. De quoi la rassurer quelque peu.

Par la suite, Anaïs Sanson a fait de nouveaux examens car elle ne compte pas abandonner son projet. "Il faut garder espoir et le sourire. J'ai deux enfants à la maison et elles n'ont pas à subir mes problèmes", a conclu la jeune femme de 32 ans.