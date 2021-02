Les Anges : Une ex-candidate fait une fausse couche, elle s'effondre et se dit "maudite"

Mauvaise nouvelle pour Anaïs Sanson... La jolie brune révélée dans Les Princes de l'amour et aperçue dans Les Anges de la télé-réalité était enceinte et a perdu son bébé. Une fausse couche de plus qui anéantit la jeune femme. Sur Instagram ce mardi 23 février 2021, elle se livre à coeur ouvert et laisse couler ses larmes.

"Ce matin, je me suis réveillée en pensant être enceinte d'un bébé de deux mois en pleine forme", lance-t-elle en story. Finalement, le rêve se transforme une nouvelle fois en cauchemar. "J'attendais un bébé depuis deux mois. J'étais à dix semaines d'aménorrhée. J'avais déjà fait une échographie il y a quelques semaines, poursuit Anaïs Sanson. J'étais super contente parce que j'avais pu écouter le coeur du bébé. J'avais un espoir, ce n'était pas un oeuf clair. J'ai essayé de positiver et de ne pas penser à la fausse couche. Mon ventre avait bien grossi, ma grossesse évoluait bien."

Lors de l'échographie, le gynécologue est resté muet. Un silence suspect pour la jeune maman de Lila (1 an) et Shana (13 ans), qui a questionné alors le médecin. "Je ne dis rien parce que le coeur du bébé ne bat pas. La grossesse s'est arrêtée, je suis désolé", a-t-il lâché. Anaïs Sanson, accompagnée de son amoureux Carlos, s'est effondrée. "C'est dur. J'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir avec ces histoires de fausses couches, que je suis maudite. Ça devient fatigant, vraiment. Surtout là, à deux mois..."