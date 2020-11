Les Princes : Une candidate phare annonce sa fausse couche, message bouleversant

L'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9) a le coeur lourd. Mercredi 4 novembre 2020, Anais Sanson a annoncé une bien triste nouvelle à ses abonnés, sur Instagram.

La belle brune de 32 ans a récemment découvert que son mari et elle attendaient leur deuxième enfant. Les heureux parents de Lila (10 mois) se faisaient une joie d'accueillir un nouveau membre dans leur belle famille recomposée (Anais avait déjà une fille prénommée Shana). Malheureusement, Anais Sanson a eu une très mauvaise surprise. "Je pensais vous annoncer une bonne nouvelle dans trois mois, mais la vie en a encore une fois de plus décidé autrement ! Cette photo a été prise il y huit jours, c'est la photo que j'ai envoyée à Carlos pour lui annoncer ma grossesse ! (J'en ai fait 3 pour être sûre) J'étais tellement heureuse mais à la fois hyper stressée, je ne faisais que de penser à ses foutues fausses couches que j'avais déjà vécues avant d'avoir Lila ! (...) Je ne voulais plus revivre toutes ses fausses couches à répétitions", a tout d'abord écrit la jeune femme, en légende d'une photo sur laquelle on peut voir un test de grossesse afficher qu'elle était enceinte d'une ou deux semaines.

Malheureusement, hier soir, Anaïs Sanson a une fois de plus fait une fausse couche. Une grossesse qui s'est donc arrêtée à 2-3 semaines. Malgré tout, elle fait tout pour relativiser : "On se projette avec un 3e enfant et on est heureux même si ce n'est que le début ! J'étais même partie chercher de l'acide folique à la pharmacie en courant pour mettre toute les chances de notre côté et que ce bébé tienne ! Ce soir j'avais besoin de vous en parler, non pas pour me faire plaindre loin de là, je sais que j'ai énormément de chance d'avoir mes deux filles en bonne santé. Mais parce que la fausse couche reste un sujet trop tabou et touche beaucoup de femmes, que ça reste une expérience douloureuse pour nous et que très souvent on se sent isolée. On reste positifs Carlos et moi pour le futur, et on ne perd pas espoir. Courage à toutes les femmes qui ont déjà vécu ces douloureux moments."