Anaïs Sanson (Les Princes) enceinte : victime de fausses couches, elle raconte

Anaïs Sanson a annoncé une heureuse nouvelle à ses abonnés, le 7 juillet dernier : sa deuxième grossesse. L'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9) et son mari Carlos attendent leur premier enfant ensemble, une petite fille. Et celle qui est déjà l'heureuse maman de Shana (12 ans, née d'une précédente relation) a révélé sur Instagram que tomber une nouvelle fois enceinte pour de bon n'avait pas été facile.

Le 27 septembre 2019, la belle brune de 31 ans a confié à ses abonnés avoir été victime de nombreuses fausses couches : "J'ai arrêté ma pilule il y a trois ans, le jour où j'ai signé ma maison, le jour où nous étions prêts a accueillir un bébé. Mais voilà, des fois, la vie n'est pas faite comme on l'a décidé ! Après avoir eu de nombreuses fausses couches dont une qui est allée jusqu'au curetage, des piqûres dans le ventre qui ne fonctionnaient pas, j'étais désespérée je n'y croyais plus, l'attente était longue...et cette envie de bébé était de plus en plus présente, j'en parlais tous les jours à Carlos, je me demandais pourquoi les autres y arrivaient comme ça et pas nous, je ne comprenais pas. Chaque fausse couche était un nouvel échec qu'au bout de la 5e, c'était devenu ma routine."

Si elle a pu garder un minimum le moral, c'est grâce à son époux qui a toujours positivé alors qu'elle en était "incapable". Ces épreuves n'ont fait que renforcer leur amour et son aide précieuse lui a permis de ne pas abandonner son désir de devenir une nouvelle fois maman. "Début avril, le petit bâton a marqué que c'était positif ! Pour moi qui étais rentrée dans cette routine de fausses couches, j'ai envoyé un texto à Carlos et je lui ai mis : ' Ah ! au fait je suis enceinte ! Mais bon, ça ne va pas tenir comme d'habitude.' Super l'annonce !", a poursuivi la jeune femme.

Fort heureusement, Anaïs Sanson s'est trompée, car elle entamera bientôt son septième mois de grossesse et n'a qu'une hâte, accueillir sa petite fille. Le 29 septembre 2019, elle a d'ailleurs souhaité dévoiler son prénom : Lila. "Pour la petite histoire, c'est le seul prénom qu'on aimait en commun", a-t-elle précisé.