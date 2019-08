Anaïs Sanson (Les Princes) enceinte : le sexe de son bébé dévoilé

Anaïs Sanson a trouvé son prince charmant. L'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9) file aujourd'hui le parfait amour avec un certain Carlos. Le couple s'est marié religieusement au Portugal le lundi 19 août 2019 comme Jeremstar l'a dévoilé sur son compte Instagram. Et, en se rendant sur celui de la belle brune de 31 ans, nous avons découvert qu'elle était enceinte de son deuxième enfant.

Anaïs Sanson a en effet partagé plusieurs photos de son baby bump, révélant que l'accouchement était prévu pour décembre prochain. Et jeudi 22 août, c'est le sexe du bébé que la maman de Shana (12 ans, née d'une précédente relation) a partagé avec ses abonnés.

Ces derniers ont donc appris que c'est lors du mariage qu'Anaïs et Carlos l'ont découvert. Entourés de leurs invités, les futurs parents ont fait éclater un ballon noir. Des confettis de couleur rose en sont sortis, de quoi les combler de bonheur. "It's a baby girl. Nous avons la joie et le bonheur de vous annoncer que nous aurons une petite fille. Nous sommes super heureux, si dieu le veut nous serons bientôt 4", a écrit Anaïs en légende de sa publication.

Très vite, les messages de félicitations se sont multipliés en commentaires.