Anaïs Sanson (Les Princes) maman pour la 2e fois : sa fille Lila est née

C'est en juillet dernier qu'Anaïs Sanson a annoncé que son époux Carlos et elle attendaient un heureux événement. Anaïs Sanson a partagé une photo sur laquelle son homme et elle avaient les mains posées sur le ventre de la future maman. "C'est avec énormément d'émotion que je m'apprête à devenir maman pour la deuxième fois ... Nous sommes heureux d'accueillir le fruit de notre amour pour décembre 2019", avait-elle écrit. Puis, après avoir partagé des photos de son mariage et de son beau baby bump, elle a annoncé le sexe de son bébé. Les internautes ont appris que c'est lors de leur mariage que Carlos et la belle brune avaient découvert si c'était une petite fille ou un petit garçon. Entourés de leurs invités, les futurs parents ont fait éclater un ballon noir, dont des confettis de couleur rose sont sortis.

Ce bébé, Anaïs Sanson le désirait ardemment depuis bientôt trois ans. Malheureusement, elle a été victime de nombreuses fausses couches, comme elle l'avait confié le 27 septembre. "Après avoir eu de nombreuses fausses couches dont une qui est allée jusqu'au curetage, des piqûres dans le ventre qui ne fonctionnaient pas, j'étais désespérée je n'y croyais plus, l'attente était longue...et cette envie de bébé était de plus en plus présente, j'en parlais tous les jours à Carlos, je me demandais pourquoi les autres y arrivaient comme ça et pas nous, je ne comprenais pas. Chaque fausse couche était un nouvel échec qu'au bout de la 5e, c'était devenu ma routine", avait-elle notamment écrit. Grâce au soutien indéfectible de Carlos, elle n'a pas abandonné.