Aurélie Preston (Les Anges) poste une lettre alarmante, une tentative de suicide évoquée

C'est en 2015 qu'Aurélie Preston a été révélée au grand public dans Les Marseillais en Thaïlande, sur W9. Les téléspectateurs ont ensuite pu la retrouver dans Les Anges 8 l'année suivante ou la saison 3 de La Villa des coeurs brisés en 2017. Par la suite, elle s'est fait discrète à la télévision, mais a continué à donner de ses nouvelles sur Instagram. Et celles de ce lundi 3 octobre 2022 étaient inquiétantes.

Aurélie Preston a en effet posté un message très alarmant sur son fil d'actualité (supprimé depuis). "J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai voyagé, j'ai vibré, j'ai aidé, j'ai su écouter, être généreuse, j'ai pour ainsi dire tout donné. J'ai réalisé que l'être humain était devenu mauvais, je n'ai jamais compris le fait de tuer psychologiquement ou physiquement son semblable, pour moi, c'est comme se faire mal à soi-même. Je ne peux juste plus continuer, je suis épuisée premièrement, écoeurée, dépitée, horrifiée, tétanisée, consternée et j'en passe, pour décrire le monde dans lequel on évolue et surtout dans lequel on vit à l'heure actuelle", a écrit la jeune femme. Elle a ensuite demandé à sa communauté de se donner de l'amour et a fait savoir qu'elle était certaine que tous comprendraient "que c'est mieux comme ça que de souffrir tous les jours".

"R.I.P ce soir pour Preston ainsi qu'Aurélie, ne jugez pas mon choix, la douleur est personnelle. Et s'il vous plaît, évitez le 'elle avait tout pour elle'. Vous n'imaginez pas d'où je reviens. Et ce que l'on a pu vivre pendant ces 30 dernières années", a-t-elle poursuivi. Une publication qui a, sans surprise, beaucoup inquiété les internautes. D'autant plus que très vite, certains blogueurs ont annoncé qu'Aurélie Preston aurait tenté de mettre fin à ses jours. Et le compte mayamo_tv a confié qu'elle serait actuellement hospitalisée et qu'elle viendrait de se réveiller.