"Je fais 32 kilos" : Aurélie Preston dévoile une photo choc après sa tentative de suicide

Le 3 octobre dernier, Aurélie Preston a secoué le monde de la télé-réalité en dévoilant un message de suicide. Une publication qui a rapidement été supprimée mais qui avait été largement relayée, de quoi susciter l'émotion des internautes. L'ancienne candidate des Anges (NRJ12) s'en est finalement sortie et le 16 octobre 2022, elle a donné de ses nouvelles en postant notamment une photo alarmante.

C'est un cliché choc qu'Aurélie Preston a publié sur son compte officiel. On peut la voir accroupie dans un jardin, avec un grand sourire et vêtue d'un haut de maillot de bain et d'une jupe. Et ce qui saute aux yeux, c'est sa grosse perte de poids. "Le 08/08/22, je sors de l'hôpital après la période, la plus difficile, de toute ma vie, je fais 32 kilos. Merci @magalielorenzomilla, mon infirmière en réanimation. Mais aussi celle qui m'a le plus fait grandir et évoluer, qui m'a fait sauter le pas, ne pas seulement m'interroger. Difficile pour une personne empathique, généreuse, sensible, fragile, naïve etc..., de ne pas se faire avoir", peut-on tout d'abord lire en légende de la publication.

Aurélie Preston a ensuite rappelé qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours dans la nuit du 2 au 3 octobre. Mais depuis, elle fait tout pour reprendre du poil de la bête, notamment grâce à l'"amour, la bonté, la générosité, l'empathie, l'humanisme et surtout la pureté" des personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. "Les gens qui n'ont pas su voir qui j'étais diront : 'Mais pourquoi elle se plaint ? Elle a tout pour elle.' (...) Je vous rappelle que la douleur est personnelle. Nous vivons tous les épreuves de la vie, de façon complètement différente sur le plan émotionnel. Oui, je suis humaine, simple et j'aime partager, échanger, découvrir le monde, la nature, différentes cultures, vécus... Et j'ai beaucoup souffert, ce qui a développé une hypocondrie émotionnelle. Je n'ai pas honte de le dire. On m'aura tout fait, tout pris. Je n'ai plus rien à perdre... Il n'y a que Dieu qui n'a pas voulu de moi, à cette heure-ci, là-haut au paradis", a-t-elle poursuivi.

La jeune femme a ensuite expliqué qu'un jour, elle raconterait son histoire à sa communauté. En attendant, l'heure est à la reconstruction.