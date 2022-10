Aurélie Preston (Les Anges), une tentative de suicide ? Elle brise le silence depuis son lit d'hôpital...

"J'ai décidé aujourd'hui de tout arrêter", lançait Aurélie Preston dans une longue lettre publiée sur les réseaux sociaux le 3 octobre dernier et supprimée depuis. Un message alarmant qui avait laissé place à certaines informations partagées par des blogueurs. D'après eux, l'ancienne candidate de télé-réalité vue dans Les Marseillais en Thaïlande (en 2015) ou encore Les Anges (saison 8, en 2016) aurait fait une tentative de suicide avant de se réveiller à l'hôpital. Depuis, elle donne des nouvelles.

Jeudi 6 octobre 2022, Aurélie Preston se saisit de son compte Instagram afin de s'exprimer. "Merci à vous pour vos messages qui me font chaud au coeur", lance-t-elle en story, en légende d'un selfie. Et d'ajouter : "Je sors de l'hôpital aujourd'hui, je suis très émue et bouche bée de tout votre amour et soutien. Je vois que l'on peut encore croire en l'être humain. Je vais prendre soin de moi, prendre le temps de me reconstruire, faire du sport, de la musique... mon essence vitale. Je vous aime très fort et merci de faire perdurer l'humanité." Des mots rassurants pour les internautes qui s'inquiétaient alors pour la santé mentale de la belle blonde...

... et à juste titre ! Peu de temps avant d'avoir voulu en finir, Aurélie Preston avait accordé un entretien à Jeremstar. Dans cette interview publiée le 5 octobre 2022 sur YouTube, la jeune chanteuse évoque son mal-être, sans aucun doute lié au harcèlement qu'elle a subi sur les tournages d'émissions de télé-réalité il y a quelques années. "J'ai pris deux seaux d'eau de javel dans la journée, après il y a le matelas qui est transporté dans le jardin, apparemment il avait aussi uriné sur le matelas avant de le balancer. Il y a eu beaucoup de choses tu vois", lâche-t-elle, révélant que de ces violences psychologiques sont arrivés des soucis de santé physiques comme une alopécie ainsi que des aménorrhées. "À partir du moment où on t'a plus qu'humiliée et rabaissée, que tu as souffert pendant des mois à n'en plus vouloir vivre carrément, là tu vois, j'en perds mes mots", poursuit-elle. Et de conclure par une phrase glaçante : "J'en suis morte. Il y a une partie de moi qui ne reviendra plus jamais." Aujourd'hui, reboostée par les nombreux messages bienveillants de soutien, Aurélie Preston entend bien prendre sa revanche sur la vie.