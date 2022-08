Shanna Kress enceinte : triste nouvelle et nouveau coup dur pendant sa grossesse,"ça va être dur"...

Ne rien faire pendant des semaines va déprimer Shanna qui l'est déjà beaucoup. Il y a quinze jours, c'est en larmes qu'elle s'était dévoilée, faisant des confidences déchirantes sur sa grossesse. "Je suis très contente d'être enceinte car je sais qu'on va fonder notre famille mais le quotidien... Je me regarde dans une glace et je ne m'aime pas. C'est la première fois de ma vie que je me vois comme ça. (...) Je vois de la cellulite qui apparaît sur mon corps", déclarait-elle ajoutant avoir "besoin de se sentir mince". De plus, elle expliquait que sa grossesse l'empêchait de faire tout ce qu'elle voulait, elle qui fait beaucoup de sport et est très active. Devoir rester alitée est donc une terrible nouvelle pour elle, un nouveau coup dur, un nouveau frein à ce qu'elle peut faire.

C'est en mai que Shanna Kress a annoncé sa grossesse. Elle devait accueillir des jumeaux mais l'un des bébés était atteint de trisomie 21 et le couple a fait le choix "d'arrêter son coeur" via un avortement. Actuellement, elle est enceinte d'un petit garçon. Sa grossesse doit dater de 6 ou 7 mois ce qui veut dire qu'il lui reste tout de même pas mal de semaines à ne rien faire avant l'accouchement.

Ironie du sort, elle se retrouve dans le même cas de figure que Jessica Thivenin, autre star de télé-réalité et épouse de son ex-compagnon Thibault Kuro. Elle, c'est deux fois qu'elle a dû rester alitée, soit pour ses deux grossesses et elle n'avait pas caché que c'était très très dur. Cependant, elle ne regrette rien puisqu'elle est à présent l'heureuse maman de Maylone (2 ans) et Leewane (1 an).