Shanna Kress enceinte et en larmes : terribles révélations en vidéo, la future maman au plus mal

Shanna Kress et Jonathan Matijas vont bientôt devenir parents mais la future maman vit mal sa grossesse comme elle l'a dévoilé dans une vidéo diffusée le 14 août sur sa chaîne YouTube. Pendant 14 minutes, elle fait part de son mal-être en essuyant ses larmes. Des images qui ont fait beaucoup réagir.

"Je ne supporte pas mon physique, c'est dur de me voir comme ça", lance-t-elle dès le début de son témoignage. L'ex-star des Anges et ex-compagne de Thibault Kuro est enceinte de son premier enfant, un petit garçon (elle devait accueillir des jumeaux mais l'un des bébés était atteint de trisomie 21 et le couple a fait le choix "d'arrêter son coeur" via un avortement). Malheureusement, ces mois de grossesse ne riment pas avec épanouissement. Comme elle le révèle, elle ne supporte plus son corps et ne pas avoir le contrôle sur sa vie. "Je suis très contente d'être enceinte car je sais qu'on va fonder notre famille mais le quotidien... Je me regarde dans une glace et je ne m'aime pas. C'est la première fois de ma vie que je me vois comme ça. (...) Je vois de la cellulite qui apparaît sur mon corps", lance celle qui dit avoir "besoin de se sentir mince".

Ayant du mal à "accepter la situation d'être enceinte" et se disant "angoissée", Shanna Kress raconte ensuite ne pas se reconnaître quand elle sort de sa douche. Un traumatisme pour cette grande sportive qui a toujours fait attention à son apparence.

Cette vidéo a fait beaucoup réagir, certains internautes déclarant que cela se voyait qu'elle n'était pas prête à devenir maman. Une autre personne a carrément déclaré que "si on l'écoute, après on se suicide", tellement elle est "négative et saoulante".

Heureusement, le futur papa Jonathan Matijas qui a avoué n'avoir en effet pas l'habitude de voir sa compagne avec du poids, soutient sa moitié. Il a d'ailleurs pris la parole à la fin de la séquence : "Les larmes de ma femme me fusillent le coeur mais je comprends qu'elle n'en peut parfois plus... Que cette douleur au ventre, au dos ou que ces nausées régulières voire les interdictions frustrantes sont lourdes à accepter et à assumer. Il faut être franc et accepter qu'il y ait des moments difficiles durant la grossesse. (...) Ma femme et moi ne faisons qu'un et je suis fier d'elle, fier qu'elle arrive à se confier car ça lui permet d'extérioriser autant que d'aider celles qui ressentent la même chose !".