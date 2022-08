"Je hurlais comme un hystérique..." : Un ex-candidat des Anges agressé en rentrant chez lui par un "déséquilibré"

C'est un gros coup dur que vient de vivre Alban Bartoli. Le chanteur et candidat de télé-réalité, vu dans la première saison de The Voice en 2012 puis dans Les Anges en 2013 et 2014, a été la victime d'une agression marquante.

Tout s'est déroulé dans la soirée de ce mardi 9 août 2022. Après avoir passé du bon temps avec ses proches, il a été confronté à la colère d'un "déséquilibré". "Ce soir, en rentrant du restaurant dans lequel je dînais avec des amis, je me suis fait agresser par un mec un peu fou qui me confondais avec quelqu'un d'autre qui lui aurait volé son téléphone dans un sex shop quelques minutes plus tôt", a-t-il recontextualisé à travers un post Instagram. Et de poursuivre, confiant son traumatisme : "Je ne vais pas raconter les détails de l'histoire mais il était brutal, agressif. je n'ai pas compris ce qu'il m'arrivait. L'histoire a duré trois longues minutes. C'est une des premières fois que j'ai eu peur comme ça dans ma vie."

Alban Bartoli finit tout de même par relativiser en expliquant s'être sorti de cette histoire avec un simple "mal au poignet" et sans qu'aucune de ses affaires ne soit volée. Mais l'artiste reste malgré tout choqué par cette mésaventure et surtout par le fait d'avoir été complètement ignoré. Ainsi, "le pire souvenir de (sa) soirée c'est plutôt le détournement de regard des gens quand je hurlais comme un hystérique pour qu'on vienne m'aider. (...) Cette indifférence face à son prochain qui semble en danger. (...) L'humain me dégoûte parfois et malheureusement de plus en plus", a-t-il déploré.

A la lecture de son récit, les fans d'Alban se sont empressés de lui souhaiter beaucoup de courage pour s'en remettre, s'indignant au passage devant les comportements indifférents des badauds.