Shanna Kress et Jonathan Matijas lynchés après l'avortement... ils sortent du silence

Ces dernières semaines, Shanna Kress et son amoureux Jonathan Matijas ont vécu un véritable ascenseur émotionnel. La jolie brune est enceinte de jumeaux. Un véritable bonheur qui vire au cauchemar pour les futurs parents. En effet, le couple a appris que l'un des bébés est atteint de trisomie 21 et a ainsi pris la décision de faire "arrêter son coeur". Un moment douloureux partagé en vidéo sur YouTube vendredi 17 juin 2022 et qui a valu à Shanna Kress et Jonathan Matijas de nombreuses critiques. Depuis, l'ancienne candidate de télé-réalité vue dans Les Marseillais ou encore Les Anges prend la parole.

Dimanche 19 juin 2022, deux jours après avoir partagé des images déchirantes de son passage à l'hôpital, Shanna Kress répond aux attaques. Elle se saisit ainsi de son compte Instagram et partage un texte en story. "Pour toutes les personnes qui nous envoient du négatif ou des messages méchants parce qu'on essaye de reprendre une vie, désolée de vous décevoir mais il va falloir qu'on avance, lâche-t-elle. Cela n'empêche pas que l'on pensera toujours à tout ce qu'on a vécu." Et d'ajouter : "Donc oui je reprends la musique, oui nous allons voyager, oui nous allons sourire. Oui Christopher sera toujours dans notre coeur et croyez moi j'y pense tous les jours parce qu'il est avec nous !" Une mise au point nécessaire au vu des messages haineux de certains qui leur reprochent de reprendre le cours de leur vie après le départ de bébé.

Rappelons que ce moment a été l'un des plus douloureux de leur vie. Sur YouTube, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont partagé leur peine : "On va me mettre l'oxygène dans le nez, des perfusions, j'ai des câbles partout... Ce n'est pas top. Là, c'est le moment T. Je ne vous cache pas que c'est très dur pour tous les deux, mais heureusement qu'on est ensemble. Ce n'est vraiment pas facile. Ensuite on nous laisse dans une salle pour pouvoir pleurer, vider notre sac pendant à peu près deux heures. C'est vraiment très très dur." Dans la foulée, ils avaient indiqué que le bébé parti était un garçon et qu'il s'appelle Christopher, le deuxième prénom du papa. Un joli signe pour eux qui assurent garder à tout jamais cet enfant dans leur coeur.