Shanna Kress et Jonathan Matijas effondrés : le couple annonce le prénom et le sexe du bébé "qui est parti"

"Nous avons décidé de ne garder qu'un enfant. Ce n'est pas facile parce que son coeur va s'arrêter, il y en a quand même un qui va naître et c'est une chance", avait déclaré Jonathan Matijas sur les réseaux sociaux après avoir appris que l'un des jumeaux que porte sa belle Shanna Kress est atteint de trisomie 21. Depuis cette annonce, le couple avait déserté les réseaux sociaux. Jusqu'à ce vendredi 17 juin 2022, où les futurs parents ont partagé une nouvelle vidéo sur YouTube, retraçant l'intervention à l'hôpital.

Mardi 14 juin 2022, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont rejoint un établissement marseillais. "Je n'en peux plus, j'ai hâte que tout ça avance correctement", indique alors l'ancienne candidate de télé-réalité vue dans Les Anges (W9) ou encore Les Marseillais (W9). Et d'expliquer le déroulé des événements : "Direction une salle d'accouchement. On va me faire comme une péridurale mais ce n'est pas vraiment ça, c'est une anesthésie. On va me mettre l'oxygène dans le nez, des perfusions, j'ai des câbles partout... Ce n'est pas top. Là, c'est le moment T. Je ne vous cache pas que c'est très dur pour tous les deux, mais heureusement qu'on est ensemble. Ce n'est vraiment pas facile. Ensuite on nous laisse dans une salle pour pouvoir pleurer, vider notre sac pendant à peu près deux heures. C'est vraiment très très dur."

Après le "geste", comme l'appelle le corps médical, le couple rejoint sa chambre. Shanna Kress, qui "ne peut pas bouger à cause de l'anesthésie" et avec un moral dans les chaussettes, est transférée en brancard. A ce moment, ils passent quelque temps sur place afin de se reposer et de se remettre tout doucement de leurs émotions, avant de finalement quitter l'hôpital. "Un enfant ressent des choses à partir de 18 semaines. C'est à ce moment qu'il a des terminaisons nerveuses. Je suis enceinte de 15 semaines donc le bébé n'a rien senti", tient à préciser Shanna Kress.

Dans cette même vidéo, la future maman apprend les sexes de ses deux bébés. Elle choisit de ne partager la nouvelle avec son amoureux qu'une fois à la maison. "Celui qui est parti était un petit garçon, lance-t-elle face à un Jonathan Matijas effondré. Il sera dans notre coeur." C'est alors que le futur papa fait une grande annonce : "Il s'appelle Christopher, c'est mon deuxième prénom." Des confidences déchirantes de la part du couple, endeuillé. "Ce qui nous fait tenir, c'est cette promesse d'avenir", conclut-il, décidé à aller de l'avant...