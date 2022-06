Shanna Kress à l'hôpital après son IVG : elle partage une émouvante photo, son compagnon brise le silence

"On a appris que l'un de nos bébés avait la trisomie 21." Le 5 juin dernier, Shanna Kress et Jonathan Matijas faisaient cette terrible annonce sur leurs réseaux sociaux. Alors qu'ils pensaient accueillir des jumeaux dans quelques mois, ils ont eu la mauvaise nouvelle d'apprendre qu'un de leur bébé avait malheureusement avait hérité de cette anomalie chromosomique. Sous le choc et inconsolables, ils ont alors pris la difficile décision de réaliser une interruption sélective de grossesse. Il s'agit d'un avortement pratiqué sur l'un des deux foetus. "Nous avons décidé de ne garder qu'un enfant. Ce n'est pas facile parce que son coeur va s'arrêter, il y en a quand même un qui va naître et c'est une chance", confiait Jonathan en pleurs à sa communauté.

Le couple a précisé dans la foulée avoir pris rendez-vous le 12 juin pour avoir recours à l'opération. Depuis, aucun des deux n'a plus donné de nouvelles, jusqu'à ce mercredi 15 juin 2022. En story Instagram, chacun a posté une photo depuis l'hôpital où Shanna a tout l'air d'avoir été prise en charge. La jeune femme s'est dévoilée allongée, visiblement épuisée par ce qu'elle vient de vivre, enlaçant tendrement son amoureux endormi sur elle et tout autant éreinté. De son côté, Jonathan a partagé un cliché sur lequel le ventre arrondi de sa chérie est mis en avant et où l'on remarque un pansement sur le côté gauche. Peut être l'endroit où l'interruption a eu lieu. "On a besoin de beaucoup de repos mais on revient très vite. Merci encore pour tout votre soutien", se sont-ils contentés d'écrire. (Voir notre diaporama).

Depuis qu'elle a appris être enceinte, Shanna Kress passe décidément des moments très compliqués. Avant d'apprendre que l'un de ses bébés était porteur de la trisomie 21, elle avait beaucoup de mal à voir son corps changer et n'était pas certaine d'être prête à devenir maman. À tel point qu'elle a songé un court moment à l'avortement. Qui plus est, elle a traversé des périodes de crise avec son compagnon avec qui elle ne faisait "que de se disputer". Aujourd'hui, les deux candidats de télé-réalité sont toutefois plus soudés que jamais dans la douleur.