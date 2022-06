"J'ai failli tomber dans les pommes" : Shanna Kress très inquiète, dévoile son amniocentèse en vidéo

L'aiguille passait tout près des bébés

Une fois l'amniocentèse terminée, le couple raconte comment cette intervention très impressionnante s'est déroulée. "Je m'attendais pas du tout à voir la sage femme badigeonner ma femme de bétadine à fond plusieurs fois, en face de moi je vois ma femme qui est blanche. J'ai l'impression qu'elle va tourner de l'oeil. (...) C'était impressionnant moi j'étais face à l'écran et on voyait l'aiguille qui passait tout près des bébés." révèle Matijas, "C'était pas agréable et j'ai failli tomber dans les pommes, je me suis retenue je me disais 'Allez sois forte, sois forte'."

Au terme de ce rendez-vous, les amoureux ont pu poser de nombreuses questions à la gynécologue. "On a eu des informations sur tout ce qui se passe, en fait il y a vraiment une chance qu'il n'y ait rien. Il y a une chance qu'il y en ait vraiment sur un ou qu'il y en ait vraiment sur deux. À ce stade là avec ce que nous a dit la gyneco on ne sait pas du tout." Sous le choc, le couple doit encore attendre 48 heures afin d'être fixés sur l'état de santé de leurs jumeaux.