Shanna Kress lancée dans la musique : elle prend des cours avec un ex demi-finaliste de The Voice !

Voilà maintenant déjà plusieurs années que Shanna Kress a décidé de s'éloigner du petit écran pour lancer sa carrière dans la musique. Passionnée de chant depuis toujours, elle a dans un premier temps tenté sa chance aux États-Unis, où elle a vécu et où elle a pu sortir quelques titres. La jolie brune est désormais prête pour conquérir le public français !

Mais pas question pour elle de faire les choses à moitié. C'est pourquoi Shanna Kress a pris la décision de louer les services d'un coach de chant, avec qui elle travaille des chansons qu'elle a elle-même composées. La chérie de Jonathan Matijas a dévoilé un aperçu de ce à quoi ressemblaient ses séances avec le professionnel ce mardi 15 juin 2021 sur Snapchat. "Et voilà je suis avec Monsieur ! T'en as pas marre de voir ma tronche ? T'es content de ce que je t'ai fait écouter ? Je lui ai fait écouter mes musiques. C'était bien ?", lui-a-t-elle demandé, sans manquer de le filmer. Et pour lui de répondre : "C'était mortel franchement !"

Un commentaire qui a ravi Shanna, laquelle est déjà certaine d'avoir beaucoup progressé à ses côtés. "Depuis que j'ai commencé mes cours, ça n'a rien à voir parce qu'il m'apprend les choses correctement, c'est important !", a-t-elle souligné avec satisfaction.

Et surprise ! Son coach n'est pas totalement inconnu du grand public. En effet, il s'agit d'Atef qui avait participé à la toute première saison de The Voice sur TF1 en 2012. À l'époque, il faisait partie de l'équipe de Garou et s'était hissé jusqu'en demi-finale avant de se faire éliminer, face à Al.Hy, Aude Henneville, Louis Delort et Stéphane Rizon. C'est d'ailleurs ce dernier qui a finalement remporté la compétition. Après des années d'absence, Atef a fait son grand retour sur le devant de la scène en 2020 avec un nouvel album en français, intitulé Perfect Stranger. Reste à savoir s'il a eu l'occasion d'enregistrer un titre en duo avec Shanna...