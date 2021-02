Shanna Kress et Jonathan Matijas fiancés ? Le détail intriguant de leur Saint-Valentin

Les couples étaient à l'honneur le 14 février 2021, à l'occasion de la Saint-Valentin. Nombreux sont les hommes qui se sont creusés la tête pour offrir la plus belle journée possible à leur compagne, leur épouse ou leur compagnon. Nabilla a notamment eu le droit à un nouveau sac rare et hors de prix et Julien Bert - qui est en pleine mission reconquête - a offert un tour d'hélicoptère et une nuit à l'hôtel à Hilona. Jonathan Matijas a également fait de belles surprises à sa belle Shanna Kress. Et il se pourrait que le couple ait passé un cap.

C'est en novembre 2020 que Shanna et Jonathan ont officialisé leur idylle. Depuis, les tourtereaux n'hésitent pas à partager leur histoire sur les réseaux sociaux. Sans surprise, leurs abonnés ont donc eu le droit à quelques photos de leur Saint-Valentin romantique. Le candidat de La Villa des coeurs brisés 2021 a mis les petits plats dans les grands pour faire plaisir à sa compagne. Sur leurs comptes Instagram, les internautes ont pu découvrir qu'ils ont fait un tour d'hélicoptère.

La belle brune de 34 ans a aussi eu le droit à une belle rose ainsi qu'un bouquet de fleurs. De quoi la combler de joie. Mais une autre surprise a davantage attiré l'attention des fans de Shanna et Jonathan. Sur un ballon en forme de coeur, on peut lire "future madame Matijas". Mais aucune bague en vue, on se demande donc si le couple s'est fiancé. "J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Encore une journée réussie merci mon amour pour toutes ces surprises en toute simplicité", a simplement écrit Alicia (de son vrai nom) en légende de sa publication. De son côté, le beau brun a résumé leur journée. Et au début de son commentaire, on peut lire : "Joyeuse première Saint-Valentin future madame Matijas. Le résumé de notre premier 14 février ensemble @shannakress83. 1 & 2 : @shannakress83 deviendra-t-elle Mme Matijas ⁉️"