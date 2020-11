Shanna Kress en couple avec l'ex de Sarah Lopez : photos complices et déclarations d'amour

Shanna Kress a longtemps souffert de ses déceptions amoureuses. Mais aujourd'hui, elle pense avoir trouvé le compagnon idéal en la personne de Jonathan Matijas. Sur Instagram lundi 16 novembre 2020, les deux candidats de télé-réalité ont surpris tout le monde en officialisant leur coup de coeur l'un pour l'autre à travers une vidéo retraçant leurs dernières semaines passées ensemble.

En légende, Shanna n'hésite pas à entrer dans les détails : "Depuis le premier confinement mars 2020, nous nous sommes parlés. Tous les jours, FaceTime, appels, textos, etc... Sauf qu'étant à Miami en plein confinement je ne pouvais pas voyager... le temps a passé. Et depuis, nous nous sommes croisés mais rien de plus... Quand nous avons entendu qu'il y avait un deuxième confinement nous avons décidé de le passer ensemble car l'attraction, l'alchimie étaient présentes." De son côté, Jonathan Matijas a lui aussi exprimé tout son bonheur en partageant la même publication que sa chérie, lui adressant une tendre déclaration au passage. "Je veux juste te remercier de me donner le sourire depuis qu'on a décidé de ne plus avoir peur de ce qu'on ressentait. Nous sommes passés par tellement de moments en si peu de temps, qu'il n'y a qu'un moyen pour moi de tout résumer... JE SUIS HEUREUX et f*** ça fait du bien !!!"

Shanna Kress amoureuse

Leur relation a été très bien accueillie par leurs abonnés sur les réseaux sociaux. De quoi pousser la jolie brune à se confier davantage. Via sa story Instagram, elle a notamment expliqué avoir toujours eu beaucoup de mal à avoir une relation sérieuse depuis celle vécu il y a quatre ans avec Thibault Garcia (aujourd'hui marié à Jessica Thivenin). Mais avec Jonathan, "il y avait quelque chose de différent". C'est donc des étoiles plein les yeux qu'elle révèle être aujourd'hui plus heureuse que jamais. "Je me sentais en sécurité et en confiance alors que je ne l'avais jamais vu. (...) Il me rempli de bonheur et je suis super contente. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui j'étais aussi à l'aise au début d'une relation et avec qui il y avait autant de compréhension. (...) J'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble, je n'ai aucune question à me poser. C'est vraiment la détente".

Avant de se rapprocher de Shanna, Jonathan se remettait quant à lui de sa séparation avec Sarah Lopez, avec qui il est resté près d'un an. En février dernier, ils annonçaient prendre des chemins différents, justifiant cette décision par "l'incompatibilité de leurs caractères". La jeune femme est aujourd'hui en couple avec Yazid Ichemrahen, un grand chef pâtissier de 29 ans.