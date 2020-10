Sarah Lopez en couple avec un beau champion du monde : elle a eu un coup de foudre

Jusqu'ici, Sarah Lopez n'a pas vraiment eu de chance en amour. Ses romances avec Vincent Queijo, Jordan et plus récemment Jonathan Matijas ont été des échecs. Mais il semblerait que le vent ait tourné pour la candidate des Anges 12 (NRJ12).

Ces derniers temps, Sarah Lopez dévoilait des stories avec un jeune homme que ses abonnés ne connaissaient pas. Nombreux étaient donc ceux à se demander s'il s'agissait de son nouveau compagnon. Mercredi 14 octobre, ils ont eu leur réponse : oui, elle est bel et bien en couple. L'heureux élu se prénomme Yazid Ichemrahen et c'est un grand chef pâtissier de 29 ans.

C'est dès son plus jeune âge que Yazid, originaire d'Épernay, a débuté la pâtisserie grâce à sa famille d'accueil. Et il a bien fait de poursuivre dans cette voie, car il a été formé par les plus grands. Il a notamment travaillé pour Philippe Conticini, Joël Robuchon ou encore Thierry Marx. Grâce à son talent et ses belles expériences, il a été sacré champion du monde de pâtisserie en 2013 et champion du monde de pâtisserie et dessert glacé en 2014. Le compagnon de Sarah Lopez est à la tête de sa propre entreprise puisqu'il a créé sa marque YI Gestion, une société de conseil en management. Il ne s'est pas arrêté là. En 2016, il a lancé sa marque de luxe Ycone, un lieu où la pâtisserie rencontre l'art sous toutes ses formes. En plus de Paris, elle a été développée au Qatar, Mykonos,Gstaad et Genève. Et en 2019, il a créé YTime, un concept (culinaire toujours) autour de l'enfance. Il organise dans le monde entier des événements autour de la pâtisserie pour des palaces ou de grandes écoles culinaires.

Nul doute que son ambition est l'une des choses qui ont séduit Sarah Lopez (en plus de ses gâteaux ?). Mercredi 14 octobre, la jeune femme de 29 ans a révélé que Yazid et elle avaient eu leur premier rendez-vous au restaurant Nespo. "Le coup de foudre est venu là", a-t-elle légendé sa publication. Espérons pour la candidate de télé-réalité que leur amour durera toujours.