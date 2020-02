Sarah Lopez et Jonathan Matijas attristés, ils annoncent leur rupture soudaine

"On ressort grandi de cette aventure et en couple solide." Voilà ce que confiaient Sarah Lopez et Jonathan Matijas au micro de Purepeople.com il y a encore quelques semaines lors de la conférence de presse des Anges 12. Pourtant, vendredi 21 février 2020, le jeune homme a annoncé leur rupture soudaine moins d'un an après leur coup de foudre dans Moundir et les aventuriers.

Via son Instagram story, il écrit : "L'Amour ne suffit pas toujours. J'ai mal au coeur en écrivant ces mots mais je dois assumer. Je ne blâme pas Sarah, je ne blâme pas la vie car j'ai vécu ma plus belle histoire d'amour. Mais depuis un moment déjà l'incompatibilité de nos caractères me pèse... Plus lourd que le bon que nous vivions." Et d'ajouter : "Je m'en veux de nous faire pleurer mais un homme doit avoir le courage de prendre une décision difficile. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne et je ne sais pas quand, ni même si je m'exprimerai un jour sur notre rupture. Je me suis battu pour ne pas prendre cette décision mais depuis trop longtemps déjà j'étais un homme amoureux mais plus heureux."

Jonathan Matijas explique ensuite être au plus mal et ne pas pouvoir s'arrêter de pleurer. C'est pourquoi, il compte battre en retrait des réseaux sociaux quelque temps pour guérir de son chagrin. "Je n'ai pas le coeur à snaper, ni rien je vais donc prendre un peu de recul et disparaître des réseaux pendant quelques jours. Personne n'est à blâmer, la seule chose que les gens qui nous aiment peuvent faire c'est d'envoyer des messages d'amour à Sarah pour l'aider à sécher ses larmes." De son côté, Sarah Lopez n'a pas encore réagi à leur séparation, elle a simplement remercié ses abonnés pour leurs nombreux messages de soutien.

Le couple est actuellement à l'antenne sur NRJ 12 avec la nouvelle saison des Anges. Et de retour du tournage à Hong Kong, ils expliquaient avoir pour projet de faire d'autre émissions de téléréalité à deux mais surtout ils voulaient emménager ensemble. Un gros cap qu'ils ne passeront finalement pas...