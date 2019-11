Sarah Lopez et Jonathan Matijas en couple : ils annoncent une grande nouvelle

Personne ne soupçonnait une telle longévité. Voilà bientôt sept mois que Jonathan Matijas et Sarah Lopez sont en couple et filent le parfait amour ! Les deux tourtereaux, qui se sont rencontrés sur le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers, ne se quittent plus depuis cet été et partagent régulièrement des photos sur Instagram.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, Jonathan Matijas s'est confié sur cette relation et a annoncé une grande nouvelle qui ravira très probablement leurs fans : "On a décidé d'emménager ensemble. On est à la recherche du bien pour cela", confie-t-il avant de déclarer qu'ils ont choisi de s'établir dans le Sud.

"On va fêter nos sept mois bientôt. C'est mon record. Ma dernière relation aussi longue date de mes 18 ans, c'était il y a plus de dix ans", raconte le beau brun, très fier de cette idylle qui dure.

Actuellement sur nos petits écrans sur la troisième saison des Marseillais vs Le Reste du monde (W9), Jonathan Matijas a tenu à faire taire les nombreuses rumeurs qui ont circulé durant l'été à propos de leur éventuelle séparation : "C'est complètement faux. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais ça nous a bien fait rire."

Le couple sera d'ailleurs au casting de la prochaine saison des Anges de la télé-réalité (NRJ12), dont la diffusion est prévue pour début 2020. D'ici là, les amoureux vont pouvoir s'installer tranquillement dans leur chez-eux.

Sarah Lopez, qui a été en couple avec Vincent Queijo avant Jonathan Matijas, avait dû braver la maladie de sa maman, atteinte d'un cancer en 2017. Depuis, la belle semble avoir retrouvé sa joie de vivre dans les bras de sa nouvelle moitié et on leur souhaite tout le bonheur du monde !