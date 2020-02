Sarah Lopez et Jonathan (Les Anges) : "On ressort en couple solide" (EXCLU)

En route pour Hong Kong ! Voilà la nouvelle destination des Anges pour la douzième saison du programme. Ce lundi 3 février 2020, les premiers épisodes tant attendus débarquent sur NRJ12. Nouveau casting, nouveaux projets professionnels et nouvelles aventures... Cette année, la Grosse Équipe n'a pas fait les choses à moitié.

Sarah Lopez et Jonathan Matijas sont de la partie et réalisent là leur première télé-réalité en amoureux. Nos équipes de Purepeople.com les ont rencontrés lors de la conférence de presse à Paris. L'occasion pour eux de nous en dire plus sur le déroulement de leur aventure. "Ça s'est super bien passé, on ressort grandi de cette aventure et en couple solide", assure d'emblée celle qui a récemment subi une réduction mammaire. Son sentiment est largement partagé par le beau brun qui surenchérit : "Oui, c'est vrai, on ressort en ayant des certitudes sur notre couple. En étant ravis d'avoir découvert plein de choses, avec des étoiles plein les yeux. Et, aujourd'hui, je peux le dire, Les Anges, c'est un rêve éveillé."

Sarah Lopez et Jonathan Matijas se sont pourtant déjà retrouvés sur un tournage ensemble. C'était en 2019 dans Moundir et les apprentis aventuriers. Alors qu'ils ne se connaissaient pas à l'époque, ils se sont retrouvés dans la même équipe, ce qui leur a valu de craquer l'un pour l'autre. Dans les Anges, les amoureux ont donc eu l'occasion de se découvrir en profondeur, et avec plus d'aisance que pour l'émission de W9. "C'est l'évolution de notre couple, ça nous a permis de voir ce que ça allait donner au quotidien face à toutes sortes de défis", explique Jonathan en prenant pour exemple le fait de "dormir ensemble, se réveiller ensemble, être de mauvaise humeur ensemble, se disputer avec plein de monde..." C'est en étant inséparables qu'ils ont d'ailleurs remarqué de petites habitudes surprenantes chez l'un et l'autre. "Elle ronfle ! Au réveil, le matin, elle ronfle. J'ai jamais vu ça", s'amuse le jeune homme. Qu'à cela ne tienne, Sarah Lopez détient elle aussi un dossier très drôle sur son compagnon. "Moi j'ai découvert qu'il était chatouilleux des fesses." "Oui, on est un couple un peu bizarre", conclut Jonathan le sourire aux lèvres. Si ce n'est pas de l'amour...

