Moundir plus aux commandes des Apprentis aventuriers : il s'exprime

C'est la fin d'une belle aventure pour Moundir. De 2016 à 2019, l'animateur de 46 ans était aux commandes de Moundir et les apprentis aventuriers (W9). Le principe ? Des candidats de télé-réalité oublient leur vie parfois faite de strass et de paillettes pour se mettre dans la peau de Robinson Crusoé. Durant plusieurs jours, ils vivent sur une île déserte et doivent remporter des épreuves physiques et mentales afin d'améliorer leur confort. L'ex-candidat de Koh-Lanta présidait les conseils d'élimination ainsi que les épreuves. Mais il va y avoir du changement pour la prochaine saison.

À l'occasion d'une interview pour Média+, Jérôme Fouqueray, le directeur général de W9 et 6Ter, a fait une annonce : "Sur cette émission, le contenu et l'incarnation vont évoluer. Notamment, d'un commun accord avec W9, Moundir arrête d'en être l'animateur principal après quatre saisons très réussies, pour se consacrer pleinement à de nouveaux projets. Il est pour beaucoup dans le succès de l'émission."

Très vite, le papa d'Aliya (3 ans) et Ali (né en septembre 2019) a réagi à cette nouvelle sur Instagram. "Voilà les amis, une page faite de belles rencontres et de moments inoubliables se tourne. Ce fut une aventure extraordinaire que j'ai partagée avec vous, chers fidèles des apprentis aventuriers, je vous adresse du fond du coeur un immense merci ! Ce fut également une aventure personnelle lumineuse et inspirante, j'ai vécu quatre années magnifiques à observer, comprendre, apprendre et aimer un métier qui me passionne tellement. Une aventure humaine XXL", a écrit Moundir dans un premier temps. Il a ensuite remercié la production pour sa confiance, ainsi que la chaîne de la TNT et l'équipe du programme. "Et à vous mes chers amis, je ne saurai suffisamment vous remercier de m'avoir procuré ce sentiment que ressent un animateur quand une émission marche aussi fort. Ce succès vous revient entièrement, ainsi qu'à tous les candidats qui ont contribué à l'épanouissement du programme, grâce à leur personnalité et leur dépassement dans l'aventure. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt. Merci la vie, je vous embrasse", a-t-il conclu.

Avant de se lancer dans ses nouveaux projets, Moundir devra se remettre de son opération du tibia, qui remonte à fin décembre.