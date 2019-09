Moundir papa gaga mais strict avec Aliya : "Il y a des règles"

Il y a trois ans et demi, Moundir endossait le plus beau rôle de sa vie : celui de papa. Sa petite fille Aliya est née, fruit de son union avec sa belle Inès. Et il en est "dingue" comme il l'a confié à nos confrères de Voici. Toutefois, il n'est pas prêt à tout laisser passer pour lui faire plaisir.

"Même si je la gâte beaucoup, il y a des règles. Nous sommes des parents assez stricts. Je suis souvent absent, mais je ne loupe pas les moments importants, comme la rentrée scolaire", a expliqué le candidat de Danse avec les stars 2019. Prochainement, son bonheur sera multiplié. Inès est enceinte de leur deuxième enfant et devrait accoucher dans les jours à venir. Le couple attend un petit garçon qui se prénommera Ali.

"C'est le prénom de mon défunt père. J'ai hâte, je veux absolument être là pour l'accouchement. Et je voudrais l'élever comme mon papa nous a éduqués avec mes cinq frères", a déclaré Moundir. Contrairement à ses parents, il ne se verrait pas élever six enfants, notamment à cause de sa situation professionnelle : "La vie est différente et j'ai un métier instable. Je suis dépendant des courbes d'audience, tout peut s'arrêter."

Moundir profite donc à 100%. Bientôt, il se lancera dans l'aventure Danse avec les stars. Le premier prime sera diffusé le 21 septembre prochain, sur TF1. Il s'entraîne donc dur afin de briller le plus possible face aux membres du jury Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Patrick Dupond.

L'intégralité de l'interview de Moundir est à retrouver dans le magazine Voici du 6 septembre 2019.