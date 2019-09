Moundir papa pour la 2e fois : sa femme Inès a accouché

Moundir est le plus heureux des hommes. Lundi 16 septembre 2019, il a dévoilé que sa femme Inès a accouché de leur deuxième enfant. Un fils que le couple a décidé de prénommer Ali.

C'est en partageant une photo de son bébé lové dans les bras de sa mère que l'ancien aventurier de Koh-Lanta et animateur de Moundir et les apprentis aventuriers 4 a annoncé la bonne nouvelle. "Mon fils, comme le courage de ta maman de t'avoir porté et donné la vie dans une force exemplaire, ton papa et tellement heureux car tu as le prénom de ton grand père " ALI " ou les valeurs du code d'honneur familial te seront transmises mon amour... je suis l'homme le plus heureux du monde, merci ma femme", a-t-il légendé sa publication.