Moundir sorti de l'hôpital mais immobilisé : la galère continue

Moundir se souviendra longtemps de sa participation à Danse avec les stars. Bien qu'il a étééliminé de la compétition au bout de trois primes seulement, l'ancien aventurier de Koh Lanta a réussi à se blesser après une mauvaise chute. Lors d'une interview pour Télé Loisirs, il révélait alors souffrir d'une "inflammation au niveau d'une plaque". "Je dois retirer d'urgence ces matériaux qui sont en moi depuis vingt-et-un ans et qui sont considérés comme un corps étranger car on ne fait plus ce genre de matériel." Une condition qui lui a valu de se faire opérer une première fois en décembre dernier, le contraignant ainsi à passer les fêtes de Noël seul à l'hôpital. Le début de l'année ne s'est pas arrangé pour le papa de deux enfants puisqu'il été admis en urgence le 3 janvier dernier pour y subir une intervention chirurgicale en urgence.

Désormais rétabli, Moundir n'est pas remis sur pieds pour autant, bien au contraire. Mardi 7 janvier, il a annoncé à ses followers inquiets être sorti de l'hôpital. "Ça y est les amis ! L'ambulance est venue. C'était mieux que vendredi ! J'avais très très mal !", a-t-il déclaré tout sourire en story Instagram. Enfin de retour chez lui, le présentateur de Moundir et les apprentis aventuriers doit désormais faire face à la convalescence. En dévoilant sa jambe emplâtrée, il écrit : "Avec moi pour 45 jours... Il va falloir de la patience mais surtout aller au-delà de la volonté..." Et d'ajouter avec précision : "Je fais un drainage pour, puisque j'ai un oedème qui est fixé sur toute la cheville et qui fait énormément mal. Comme je ne peux pas poser le pied, il faut surélever la jambe pour éviter une phlébite". Heureusement, dans son malheur, Moundir peut compter sur le soutien sans faille de sa communauté ainsi que sa petite famille qui ne manquera pas de lui faire retrouver le sourire.