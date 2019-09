DALS 2019 : Moundir en larmes devant une vidéo de sa femme, sa fille et son bébé

L'hypersensible Patrick Dupond, bienveillant membre du jury de Danse avec les Stars qui a distribué les notes "d'encouragement" pour les premiers pas des candidats de la saison 10 du concours, n'a pas eu le monopole des larmes samedi 21 septembre 2019 lors de l'émission diffusée sur TF1. Moundir, qui a accueilli un fils quelques heures seulement avant de rejoindre sa partenaire Katrina Patchett à Paris, a craqué.

Des nerfs qui lâchent et des larmes qui montent, il y en a eu de tous les côtés, bien sûr, entre le stress de la compétition sur le plateau ou les difficultés, physiques ou psychologiques, rencontrées lors des entraînements éprouvants des participants non professionnels. Linda Hardy, par exemple, a eu beaucoup de mal à appréhender la sensualité du tango argentin malgré les encouragements de Christophe Licata, Elsa Esnoult a dû surmonter ses complexes pour s'assumer sur un foxtrot sous la conduite d'Anthony Colette, Yoann Riou a plus que jamais transpiré sous la houlette d'Emmanuelle Berne... Grâce aux images tournées par la chaîne, rien n'aura échappé au public !

Pour le bravache Moundir aussi, cette aventure-là est forte en émotions. Alors qu'il avait bénéficié, jeune papa d'un second enfant, du soutien de sa femme Inès et de sa fille Aliya (3 ans) lors de ses dures séances de travail avec Katrina Patchett pour préparer leur jazz Broadway, l'ancien warrior de Koh-Lanta a fondu en larmes en plateau après leur prestation en découvrant un adorable message de sa famille. "Je t'aime papa", lui dit en conclusion de la courte séquence Aliya tandis que sa maman tient dans ses bras le petit Ali, né le 16 septembre, soit la veille de son départ de leur Camargue pour rallier Paris et commencer à s'entraîner avec sa partenaire. Impossible alors de réprimer quelques larmes qui ont attendri Karine Ferri - elle-même maman de deux jeunes enfants.

Trêve de moment de faiblesse, Moundir n'a bien entendu pas manqué de faire du Moundir à l'occasion de son entrée dans la compétition de danse, faisant fuser quelques-unes de ces fulgurances dont il a le secret et l'exclusivité, comme celle-ci, lancée à Camille Combal : "Franchement, après ça frérot, je pense que je peux tourner dans Hélène et les abeilles (sic)."

Délesté d'une dizaine de kilos pour mettre un maximum de chances de son côté dans DALS, l'ex-aventurier de Koh-Lanta n'a pas démérité sur un difficile jazz Broadway au son des Plaisirs démodés de Charles Aznavour, mais la rigidité et le manque de technique qu'ont pointé les juges ont abouti à une note passable de 24 sur 40, ce qui le place en 7e position avant le prime du 28 septembre, lequel, lui, verra un couple de danse éliminé. D'ici-là, Katrina Patchett mettra sans doute tout en oeuvre pour l'aider à retrouver la souplesse et la fluidité qu'il avait en dansant tout naturellement avec sa petite Aliya lors des répétitions.