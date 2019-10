Moundir révèle sa blessure secrète dans DALS : "J'ai ça en moi depuis 21 ans"

Samedi 5 octobre 2019, TF1 a diffusé le troisième prime de Danse avec les stars 2019 placé sous le signe du défi des juges. Les neuf candidats encore en compétition ont dû intégrer une figure imposée dans leur chorégraphie. Malgré les éloges des membres du jury Shy'm, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Patrick Dupond, Moundir s'est retrouvé en face à face, contre Hugo Philip. Et malheureusement, il a été éliminé de la compétition à l'issue de l'émission. Interrogé par Purepeople, le partenaire de Katrina Patchett est revenu sur son aventure et a évoqué une blessure que l'on ne soupçonnait pas.

Comment expliquez-vous votre élimination ?

Ce qui m'intéresse dans cette aventure, c'est d'abord ma rencontre avec Katrina Patchett qui a été juste exceptionnelle. Elle m'a instruit sa passion. Et ce qui m'importe le plus, c'est que toutes les personnes avec lesquelles j'ai collaboré durant l'aventure soient contentes de mon travail. C'est ça ma plus grande récompense. Ma carrière dans le sport est plus derrière moi que devant moi et les plus belles victoires ne sont pas dans le trophée. Si j'avais pu aller plus loin, j'aurais dit oui, mais il faut savoir accepter les règles du jeu. Je ne me pose pas la question de savoir pourquoi on n'a pas voté pour moi, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse mais ce que j'ai appris. Et ce que j'ai appris vaut toutes les finales du monde.

Tu semblais plus à l'aise samedi dernier lors de ton paso doble.

On s'entraînait entre 5 et 8h par jour. On faisait aussi des heures supplémentaires le dimanche, pendant le jour off. On montait en puissance et je me sentais bien. Le premier prime a été plus difficile pour moi parce que c'était une première et c'est vrai que le vendredi lors des répétitions, je me suis fait dessus. Mais après, ça a été. Le jeudi, rien ne passait en entraînement. Mais le vendredi quand on venait répéter avant d'aller au studio 217, ça allait, c'était comme une évidence. J'avais une belle fusion avec Katrina et c'est ce qui me manque.

A la fin de votre paso doble on vous a vu boiter. Que s'est-il passé ?

On a fait les répétitions avant le prime, avec les costumes. Et je me suis blessé sur la dernière figure, lorsque j'étais à cheval sur Katrina. C'était au niveau de mon tibia droit alors que j'ai ma broche avec des vis. Ça a claqué, j'ai glissé et je me suis fait très mal. J'étais un peu inquiet car la douleur commençait à monter. J'ai appelé un médecin, j'ai pris des médicaments pour enlever la douleur. J'ai pris sur moi pour faire la chorégraphie tant bien que mal en direct lors du prime. C'est passé mais une fois la prestation terminée, la douleur est revenue. Le soir-même, mon tibia a doublé de volume donc je suis allé à l'hôpital aujourd'hui. Et je dois retirer d'urgence ces matériaux qui sont en moi depuis vingt-et-un ans et qui sont considérés comme un corps étranger car on ne fait plus ce genre de matériel.

En quoi consiste l'opération ?

On va me faire une ablation des vis et de la broche. Et on va me reboucher le trou avec un nouveau matériel. J'aurai environ sept semaines de convalescence. C'était douloureux parfois lors des répétitions mais je ne me plaignais jamais, car Katrina ne se plaignait jamais alors qu'elle avait aussi mal partout.

D'où vient cette blessure ?

Il y a vingt-et-un ans, je me suis fais frapper par un scooter. J'ai eu une fracture ouverte, mon tibia était sorti en deux. J'avais ma broche lors de mes aventures dans Koh-Lanta [2003, 2009 et 2014, NDLR] mais à l'époque, ça n'a pas été un handicap. J'avais fait une bonne rééducation, j'étais plus jeune... mais aujourd'hui à 46 ans, je n'ai plus mes jambes de 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, j'ai une grosse inflammation au niveau du tibia, il faut retirer ça.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

J'ai perdu 15 kilos et je rentre dans mon 16e parce que je continue à m'entraîner. Danse avec les stars, ce n'est pas que danser, c'est aussi supporter.

