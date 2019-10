Danse avec les stars 2019 : Moundir éliminé, Clara Morgane aérienne

Ce samedi 5 octobre 2019, TF1 a diffusé le troisième prime de Danse avec les stars 2019. Une soirée placée sous le signe de la semaine des juges. Chaque membre du jury a lancé un défi aux neuf participants toujours en compétition. Et ce n'était bien entendu pas toujours une mince affaire. Pourtant, il fallait tout faire pour réussir car 5 points supplémentaires étaient à la clé.

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova

La semaine précédente, l'acteur des Bracelets rouges a impressionné et ému avec sa danse en hommage à sa maman. Ce soir, il devait donc faire aussi bien afin de garder la tête du classement. Cette semaine, sa partenaire de danse Denitsa Ikonomova lui a enseigné le quickstep. Énergie, tonicité et bonne humeur devaient donc être au rendez-vous de leur show. Tout en restant droit et élégant ! Leur figure imposée était de reproduire les pas mythiques de Billy Elliot, les claquettes, au son de la B.O du film intitulé Town Called Malice. Chris Marques lui a conseillé de canaliser son énergie pour que tout soit carré.

Si en répétitions, il avait du mal à comprendre quand Denitsa lui parlait de pas qu'ils devaient faire, ce soir on aurait dit qu'il avait fait de la danse toute sa vie. Tout au long de la chorégraphie, il a montré une énergie impressionnante. Mais cela n'a pas suffi pour convaincre le jury. On lui a reproché un cadre qui n'était pas très tonique et un manque de précision. "Effectivement, le cadre n'était pas formidable car les coudes étaient très baissés. Mais vous avez joué l'interprétation à fond. Du côté des pieds, pour un troisième prime, j'ai vu ce que je voulais. On était pas mal", a expliqué Chris Marques. Azize Diabaté a ensuite précisé qu'il n'avait eu que deux jours pour apprendre sa choré.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques 6/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Il n'a pas réussi sa figure imposée selon les juges.

Total : 29 points

Clara Morgane et Maxime Dereymez

Nouvelle semaine de compétition pour la jeune maman. Et c'est une danse festive et sexy que son partenaire Maxime Dereymez lui a préparé : une samba. Leur difficulté cette semaine, en plus de devoir bien onduler son corps, était de réaliser une tornade dans leur chorégraphie. Une figure imposée par Chris Marques. La candidate se sentait donc comme une toupie le temps d'une soirée.

C'est sur le titre Problem d'Ariana Grande que Clara Morgane est arrivée toute scintillante dans sa robe, à l'aide d'une poulie. Dans la peau d'une femme fatale, elle a fait tourner la tête de son partenaire Maxime avant d'elle même tourner dans le cadre de sa figure imposée. Malheureusement, il lui manquait un peu de déhanchés parfaits pour impressionner complètement les juges. Shy'm lui a en effet fait remarquer que ses hanches n'avaient pas trop bougées. "Je n'ai pas trouvé que vous étiez en danger. J'ai trouvé que vous aviez encore progressé. J'ai envie de dire bravo, c'est ce que j'ai envie de voir", a quant à lui déclaré Chris Marques, bien plus séduit.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Le duo a eu +5 points grâce à sa figure imposée réussie.

Total : 37 points

Moundir et Katrina Patchett

L'ancien candidat de Koh-Lanta l'a échappé belle la semaine dernière. Il est allé jusqu'au face-à-face avec Liane Foly et heureusement, le public a voté pour lui. C'est donc plus motivé que jamais qu'il a entamé cette nouvelle semaine de compétition avec une danse de caractère : le paso doble. Il avait en plus le soutien de Denis Brogniart, qui n'a dit que de jolis mots à son sujet. L'interprétation était très importante pour le papa d'Ali (né le 16 septembre 2019) et Aliya (3 ans). Il devait en plus faire la figure de la marche du torero afin de gagner des points supplémentaires. Merci Chris Marques !

Élégant dans son costume de torero, Moundir a tenté de dompter sa partenaire. Il s'est mis dans la peau d'un homme dominateur et a enchaîné les pas bien connus du paso doble afin de montrer sa puissance. Toujours très déterminé, il semblait être à l'aise. "Tout va très bien, c'est un très bon paso doble", a lancé Jean-Marc Généreux qui était d'ordinaire très dur avec lui. Patrick Dupond a également souligné ses progrès et sa complicité évidente avec Katrina. Rappelons que la semaine passée, on lui reprochait de ne pas être assez connecté avec cette dernière. Shy'm a regretté un problème de synchronisation et Chris Marques des problèmes techniques.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Le duo a eu +5 points grâce à sa figure imposée réussie.

Total : 31 points

Sami El Gueddari et Fauve Hautot

La champion paralympique avait un défi de taille cette semaine. Sami El Gueddari devait réaliser un jive, une danse énergique basée sur les rebonds et les pointes. Un challenge pour le candidat qui porte une prothèse à la jambe gauche. Sa partenaire Fauve Hautot devait donc s'adapter afin qu'il se sente au mieux. Difficulté supplémentaire, ils devaient faire la figure du spin, lead and catch comme leur a expliqué Jean-Marc Généreux, admiratif du candidat qui donnait tout pour que sa prothèse ne lui donne pas trop de fil à retordre sur ce style de danse.

Sur l'air de Quelque chose en toi, ne tourne pas rond de Téléphone, Sami et Fauve ont enchaîné les rebonds. S'il a eu des difficultés, cela ne s'est pas vu une fois sur le plateau car le champion s'est éclaté lors de son show. Il a même parfaitement réussi sa figure imposée. De quoi impressionner les membres du jury. "Vous avez acquis une dextérité des jambes hallucinantes", a confié Patrick Dupond. Shy'm a expliqué qu'il relevait chaque semaine les défis avec une "facilité déconcertante". Elle lui a juste conseillé de "danser avec [sa] tête".

Les notes :

Patrick Dupond : 10/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Le duo a eu +5 points grâce à sa figure imposée réussie.

Total : 40 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette

Elsa Esnoult était soulagée la semaine dernière. Son partenaire Anthony Colette et elle ont été qualifiés pour une nouvelle semaine de compétition. Pour ce troisième prime, c'est une danse rapide qu'ils ont travaillée : le quickstep. Un stress pour l'actrice des Mystères de l'amour qui craignait de ne pas retenir tous les pas. Leur figure imposée cette semaine ? Des pas de country. Les juges attendaient qu'elle soit plus dans l'interprétation et qu'elle se lâche.

Dans la peau d'une cow-girl, Elsa Esnoult s'est lancée sur la piste et a donné toute l'énergie possible pour assurer sur le parquet sur un mashup d'Halo et Walking on sunshine. Bonne nouvelle, elle n'a pas fusillé la danse ! Si au niveau des pieds, elle aurait pu faire mieux, son implication a une fois de plus été remarquée par Shy'm. "Vous êtes une très belle interprète", a souligné Patrick Dupond. Selon Chris Marques, il y a "plein de choses encourageantes" bien que son cadre ne soit pas parfait.

Avant d'avoir ses notes, elle s'est rendue en Red Room et a retrouvé son partenaire des Mystères de l'amour Sébastien Roch. Ce dernier a dit ô combien il la trouvait magnifique et a jugé qu'elle irait au bout de l'aventure.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Sa figure imposée n'a pas été réussie selon les juges.

Total : 27 points

Ladji Doucouré et Inès Vandamme

Le champion du monde de 36 ans et Inès Vandamme devaient préparer une nouvelle danse assez difficile mais qui pouvait permettre de dévoiler la personnalité du candidat : un contemporain. Tous deux devaient raconter une histoire et se mettre dans la peau de leur personnage pour convaincre le public ainsi que les jurés. Leur figure imposée cette semaine était 15 secondes de porté sans toucher le sol, soit un porté acrobatique (défi lancé par Chris Marques). Ladji devait se lâcher et montrer toutes ses émotions, une chose difficile pour le sportif qui avait l'habitude de les dissimuler dans le cadre de ses compétitions. En plus, la semaine précédente, il avait loupé un porté, de quoi lui mettre davantage de pression.

Au rythme de Believer d'Imagine Dragons, le candidat et sa partenaire étaient dans la peau d'un couple qui se disputait au départ. Les visages graves, ils ont donc enchaîné les pas, notamment au sol, avant de se lancer dans leur fameux porté. Une réussite pour le champion qui n'a pas cédé cette fois. A la fin, les (faux) tourtereaux se sont réconciliés, on a donc clairement vu leur connexion sans faille. Sans surprise, ils ont eu le droit à une standing-ovation. "C'est la première fois qu'on vous voit vraiment danser", s'est réjoui Chris Marques. "J'ai vu un homme qui dansait avec confiance, qui racontait une histoire. C'était touchant", a remarqué Jean-Marc Généreux.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc Généreux : 9/10

Le duo a eu +5 points grâce à sa figure imposée réussie.

Total : 39 points

Linda Hardy et Christophe Licata

Cette semaine était placée sous le signe de l'amour pour l'actrice de Demain nous appartient et Christophe Licata. Ils ont préparé une rumba, un style classe et glamour qui plaisait à Linda Hardy. Leur défi supplémentaire lancé par Patrick Dupond : danser à l'aveugle durant vingt secondes. La belle brune souhaitait réellement réussir car la semaine dernière, elle n'avait pas eu de bonnes notes. Elle n'a pas caché ne pas se sentir à l'aise dans son corps quand elle dansait. Un petit souci qui l'a fait pleurer. Linda Hardy a heureusement pu compter sur son partenaire pour la soutenir.

Afin de se démarquer, Christophe Licata a voulu que la figure imposée dure une minute. C'est les yeux bandés que Linda Hardy a débuté sa chorégraphie. Sublime en robe couleur chair, elle a fait confiance à son partenaire et a donc enchaîné ses pas sans soucis sur le titre Il me dit que je suis belle, de Patricia Kaas. Tous deux nous ont offert un moment hors du temps. La candidate semblait à l'aise et cela s'est vu. Elle a eu le droit à une standing-ovation une fois la prestation terminée. Patrick Dupond a parlé de sa connexion avec Christophe et l'a félicitée avant d'évoquer quelques problèmes techniques. "Je vous trouve splendide. Avec cette danse, vous vous êtes révélée. Vous aviez une technique splendide de rumba", a déclaré Chris Marques. Il lui a ensuite conseillé de toujours rester connectée avec son binôme, car cela lui réussissait.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Le duo a eu +5 points grâce à sa figure imposée réussie.

Total : 34 points

Yoann Riou et Emmanuelle Berne

Le commentateur sportif devait avoir un bon cardio pour cette nouvelle semaine de compétition. Emmanuelle Berne lui a préparé un lindy hop sur les Blues Brothers, une danse très rapide avec beaucoup de jeux de jambes. Malgré tout, Yoann Riou devait être posé, un gros challenge pour l'homme de 41 ans qui est une véritable pile électrique. Leur défi cette semaine était un dos à dos synchro pendant 15 secondes, un défi lancé par Patrick Dupond.

Lui et sa partenaire, élégants en costume noir, se sont lancés sur la piste. Une fois de plus, Emmanuelle Berne lui a préparé une chorégraphie sur mesure en ajoutant un peu d'humour. Malgré sa bonne volonté, Yoann Riou n'avait pas une technique irréprochable et a en plus fait une petite erreur en fin de chorégraphie. "Appréhendez le sol doucement car vous allez vous faire mal. C'est un travail tout en finesse comme votre sensibilité. Ne perdez pas votre belle énergie s'il vous plaît", a confié Patrick Dupond. Shy'm a remarqué leur connexion, ainsi que quelques problèmes de synchronisation. Elle lui a donc conseillé d'être plus indépendant.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 5/10

Chris Marques : 4/10

Jean-Marc Généreux : 5/10

Sa figure imposée n'a pas été réussie selon les juges.

Total : 21 points

Hugo Philip et Candice Pascal

Le mannequin et acteur a complètement changé de registre cette semaine. Après sa magnifique rumba, qu'il a terminée avec sa compagne Caroline Receveur, Hugo Philip s'est lancé dans un cha cha, une danse rythmée et positive qui correspondait parfaitement à la personnalité du beau brun de 28 ans. Leur figure imposée était le dead drop, une grosse difficulté. Ils ont pu compter sur... Malik Bentalha pour les coacher cette semaine. L'humour était donc au rendez-vous, de quoi aider le beau brun à plus sourire sur le parquet lors des répétitions. Mais qu'en était-il en direct sur le plateau ?

Dans la peau d'un boxer, Hugo Philip - qui était torse nu, c'est important de le souligner - a tout fait pour que l'on voit qu'il était plus heureux que les semaines passées lors de sa prestation sur Want to me, de Jason Derulo. Très énergique, il a enflammé la piste de danse en enchaînant les portés et les figures impressionnantes, dont celle qui était imposée. "Enfin un truc solaire, enfin de l'amusement, enfin du sourire", a remarqué Shy'm. Elle a toutefois regretté que techniquement, cela soit encore un peu saccadé. Jean-Marc Généreux était heureux qu'il fasse le show. Il aurait juste dû avoir plus d'appuis au sol ou les genoux plus rentrés. Pour Chris Marques, il y "avait trop de problèmes".

Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 6/10

Chris Marques : 5/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Le duo a eu +5 points grâce à sa figure imposée réussie.

Total : 28 points

Le classement à l'issu de ce second prime :

Sami El Gueddari et Fauve Hautot : 40 points

Ladji Doucouré et Inès Vandame: 39 points

Clara Morgane et Maxime Dereymez : 37 points

Linda Hardy et Christophe Licata : 34 points

Moundir et Katrina Patchett : 31 points

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova : 29 points

Hugo Philip et Candice Pascal : 28 points

Elsa Esnoult et Anthony Colette : 27 points

Yoann Riou et Emmanuelle Berne : 21 points

Face à Face

Cette semaine, c'est sur un jive que les deux candidats en danger se sont affrontés pour rester dans la compétition, sur une musique de Footlose. Leur figure imposée était un pas du film où le rythme était primordial. Moundir et Hugo Philip étaient en danger et ont donc réalisé leur chorégraphie dans l'espoir de poursuivre la compétition.

Le couple éliminé cette semaine est : Moundir et Katrina Patchett.