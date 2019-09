DALS 2019 : Caroline Receveur rejoint Hugo Philip, long baiser langoureux !

C'était sûrement le show le plus chaud du prime de l'émission Danse avec les stars du 28 septembre 2019. Hugo Philip (29 ans) a choisi de réaliser une chorégraphie en hommage de sa chérie Caroline Receveur pour ce prime placé sous le signe de l'amour. Face à sa partenaire Candice Pascal, il explique : "Quand j'ai rencontré Caro c'était il y a trois ans. C'est la première fille dont je suis tombé amoureux."

Totalement in love, il choisit la chanson d'Amir intitulée Longtemps pour représenter son histoire avec la mère de leur fils, Marlon (14 mois). Venue le soutenir pendant ses répétitions, la businesswoman de 31 ans est flattée de son choix et déclare : "Cette rumba, même si Hugo me prouve son amour tous les jours, ce sera sûrement la plus belle déclaration depuis notre rencontre."

Elle lui donne également quelques conseils, elle qui a aussi participé à l'émission de TF1. Ayant observé que son chéri n'ose pas être très tactile avec sa partenaire, elle lui dit : "Bibou quand tu lui mets la main sur le visage, fais lui une vraie caresse ! Fais comme si c'était moi", "Rappelle toi au début il y a trois ans..." Mais aucune femme ne peut remplacer Caroline pour le mannequin de 29 ans qui propose même à sa chérie de le rejoindre en direct pendant sa danse.

À la fin de sa danse, la créatrice de Wandertea rejoint son homme pour finir sa rumba. Et là d'un coup, les yeux du jeune homme s'illuminent. Très sensuel, le couple s'enlace, partage un baiser langoureux et enflamme le plateau. Comme envoûté et hypnotisé par sa chérie, Hugo Philip semble en totale admiration face à celle qui partage sa vie. Une danse ultra sensuelle qui a fait fondre tous les téléspectateurs (et surtout téléspectatrices...).