Danse avec les stars 2019 : Liane Foly éliminée, elle embrasse son partenaire !

C'est déjà le second prime de Danse avec les stars 2019 ! Les plus fans d'entre nous savent que celui-ci est synonyme d'une première élimination pour l'un des couples de la compétition de danse de TF1. Cette soirée était riche en émotions, puisque les stars du programme devaient dédier leurs prestations à une personne qu'elles aiment : c'est la love night !

Toujours présenté par les sympathiques Karine Ferri et Camille Combal, Danse avec les stars présente aujourd'hui encore ses dix célébrités : Clara Morgane, Elsa Esnoult, Liane Foly, Azize Diabaté, Hugo Philip, Ladji Doucouré, Sami El Gueddari, Yoann Riou et Moundir. Ils devront aujourd'hui convaincre les juges du programme : Patrick Dupond, Shy'm, Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Notons que les notes de l'ancien prime sont ajoutées à celles d'aujourd'hui.

Une soirée qui a commencé sur une jolie danse de tous les couples sur un tendre slow.

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova

Le jeune acteur fait ici une belle déclaration à sa maman, Kadiatou, sur un style original : le contemporain. "La prochaine s'il a pas de 10, je fais une grève de la faim", avait confié la maman d'Azize Diabaté sur sa première prestation. "C'est un hommage aux origines maliennes de ma mère", a déclaré l'acteur, qui a dansé sur une musique traditionnelle. Jeux d'ombres, parfois accompagnés de plusieurs danseurs, ambiance ethnique... leur danse dynamique soulignait les origines maliennes du comédien des Bracelets Rouges.

Une prestation très émouvante qui s'est soldée par une standing ovation du public et des juges. "C'était très fort. C'était beaucoup plus que de la danse. Wow. C'était impressionnant, j'ai vu ton âme, senti ton histoire", s'est émerveillée Shy'm. "Tu m'as laissé bouche-bée", a souri Chris Marques. Que de compliments pour Azize Diabaté !

C'est en larmes qu'il a retrouvé sa maman dans le public, à qui il fait un câlin, avant de découvrir ses notes.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 10/10

Chris Marques : 9/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Total : 36 points (soit 67 points au total)

Clara Morgane et Maxime Dereymez

Clara Morgane et Maxime Dereymez, couple phare de la saison, a choisi un foxtrot pour ce prime de l'amour ! "C'est un moment dont je me souviendrai toujours. La semaine prochaine, je vais danser spécialement pour toi", avait confié le mannequin à sa fille la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est pour elle et avec beaucoup d'émotion qu'elle va danser sur la chanson The Rose. "Ça représente ma fille qui est très douce et qui est une battante. J'aimerais être la princesse qui fait briller ses yeux". Sur scène, Clara Morgane arborait une belle robe fluide de princesse, dans un décor tout en rose.

"Il faut faire attention à la souplesse des jambes. On est plus près du rêve que du cauchemar", a déclaré Jean-Marc Généreux, une remarque qu'il lui avait déjà faite la semaine dernière. Le jury a beaucoup apprécié la prestation de Clara Morgane.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 9/10

Chris Marques : 8/10

Jean-Marc Généreux : 7/10

Total : 32 points (soit 64 points au total)

Moundir et Katrina Patchett

Moundir a dédié sa danse à son fils Ali né il y a seulement quelques jours : une belle samba, sur la musique Le prince Ali. "Quand mon fils est né, il ouvrait les yeux et c'était magique. J'étais l'homme le plus heureux du monde. J'ai appelé mon fils du même prénom de mon père parce qu'il représentait tout pour moi. C'était dur quand il est parti", a confié Moundir, en pleurs. Costumes dorés, ambiance égyptienne... Moundir et Katrina Patchett ont livré une prestation très dynamique et théâtrale sur cette musique culte du film Aladdin.

"Beaucoup d'évolution en une semaine. Tu es plus concentré. Il faut vraiment rentrer en connexion avec Katrina", a souligné Shy'm. Une prestation globalement apprécié du jury malgré quelques points d'améliorations, notamment sur sa relation avec sa partenaire.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 5/10

Total : 25 points (soit 49 points au total)

Sami El Gueddari et Fauve Hautot

Pour ce second prime placé sous le signe de l'amour, Sami El Gueddari et Fauve Hautot avaient choisi une rumba ! Il a notamment dansé pour sa partenaire de vie, Eve, qu'il n'a pas vu depuis cinq mois. Il a dansé sur Shallow de Lady Gaga. "Je ne dégage pas d'émotions. J'ai appris à tout contrôler. Je ne maîtrise pas le lâché prise", a déclaré l'ancien sportif, qui a été ému aux larmes face à un beau message de sa compagne, partie voyager sur un bateau.

Une prestation très puissante et émouvante, faite de lueurs blanches et d'effets enflammés. "C'est une performance géniale ! J'ai la chair de poule !", s'est exclamé Chris Marques. "Vous êtes une des raisons pour lesquelles cette émission a été inventée. Merci pour ça", s'est ému Patrick Dupond, soulignant son joli mouvement.

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 8/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 8/10

Total : 32 points (soit 64 points au total)

Liane Foly et Christian Millette

Liane Foly et son partenaire, Christian Millette ont dansé sur une rumba, avec la chanson How deep is your love. Une prestation qui ne semble pas être dédiée à quelqu'un en particulier, mais qui est cependant très drôle, car à prendre au second degré. Ambiance kitsch et mielleuse, fleurs, musique de slow... toute la panoplie du film romantique était de sortie. Cerise sur le gâteau : ils s'embrassent en fin de danse !

"Votre présence est élégante, sensuelle et audacieuse. Techniquement c'est trop léger", a déploré Jean-Marc Généreux. "Je crois en vous, ça va aller", a rassuré Chris Marques. Une prestation reçue avec un peu retenu de la part du jury.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 4/10

Jean-Marc Généreux : 5/10

Total : 23 points (soit 50 points au total)

Elsa Esnoult et Anthony Colette

Elsa Esnoult et Anthony Colette ont dansé sur une samba en l'honneur des fans de la chanteuse, sur Pookie de Aya Nakamura. "Mon public représente beaucoup pour moi. C'était une évidence, il faut que je leur montre que j'y arrive", s'est émue l'artiste, en pleurs.

Déguisée en policière, Elsa est en mode "interrogatoire" sur Pookie. Dans une tenue jaune poussin, Elsa Esnoult a décidément livré une prestation plus sensuelle malgré quelques couacs. "La danse c'était pas très bien, techniquement c'était encore très léger", a noté Jean-Marc Généreux. "Il y a plus d'énergie que la semaine dernière", a tempéré Shy'm, avant de lui faire un cours de démarche "crânage" en direct, lui demandant de prendre confiance en elle.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 5/10

Total : 25 points (soit 48 points au total)

Ladji Doucouré et Inès Vandamme

Pour ce prime placé sous le signe de l'amour, Ladji et Inès ont préparé un foxtrot pour Méissa (3 ans), la fille du sportif, qui les a grandement aidé durant les répétitions. "L'arrivée de ma fille m'a apporté de la confiance. C'est ma raison de vivre", a tendrement confié l'ancien athlète. Ils ont dansé sur One de U2.

Une prestation qui commence par un gros bisou sur la joue de sa fille, avant de rejoindre sa partenaire dans un décor tout en bleu. En fin de danse, ils ont tenté un porté malheureusement raté, qu'ils ont cependant pu refaire avant l'avis des juges ! "Vous n'avez rien perdu. Vous êtes toujours le champion du monde", a tendrement dit Patrick Dupond, ce qui a suscité une grande émotion du sportif, en larmes. "Il y a eu beaucoup d'erreurs, c'est un peu la cata. Mais il y a eu de la progression", a encouragé Chris Marques.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 6/10

Jean-Marc Généreux : 4/10

Total : 25 points (soit 49 points au total)

Linda Hardy et Christophe Licata

Linda Hardy et Christophe Licata ont dédié une langoureuse salsa à Silviane, la mère de la comédienne de Demain nous appartient. "Ce soir tu vas danser sur Bambolero des Gipsy King. Je veux que tu sois pétillante", a tendrement déclaré Silviane. Ils nous ont directement emmené en Italie pour cette prestation ! Des tabliers, une pizzeria et une langoureuse salsa :

"Tu t'es amusée ! Bravo", a souligné Jean-Marc Généreux. "C'était un petit peu une danse ratée, une danse catastrophique pour moi", a cependant tempéré Chris Marques. Une prestation pas vraiment bien accueillie par le jury, qui déplore un grand manque de technique sur ce style compliqué.

Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 6/10

Chris Marques : 4/10

Jean-Marc Généreux : 5/10

Total : 21 points (soit 47 points au total)

Yoann Riou et Emmanuelle Berne

Yoann Riou a ici rendu hommage à sa maman, sur un audacieux foxtrot. "C'est la personne qui compte le plus pour moi", s'est ému le journaliste sportif. "Ça va être le plus beau cadeau que tu puisses me faire. C'est extraordinaire de le voir", s'est émerveillée sa mère. Un personnage forcément attendrissant qui a choisi de danser sur un titre de Julien Clerc, Fais moi une place.

Une prestation très candide qui respire la tendresse. Yoann Riou finit d'ailleurs en larmes, dans les bras de sa partenaire Emmanuelle Berne. L'une des performances les plus attendrissantes de la soirée. "Quelle progression énorme ! Tu as réussi à te canaliser. Laisse monter les émotions", a sourit Shy'm. "Votre danse est à la hauteur de l'amour qui vous anime. J'ai envie de vous guider, pensez à un chat, noyez vous dans les yeux de votre partenaire", a déclaré Patrick Dupond.

Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 6/10

Chris Marques : 4/10

Jean-Marc Généreux : 5/10

Total : 21 points (soit 40 points au total)

Hugo Philip et Candice Pascal

Hugo Philip a fait une belle déclaration d'amour à sa compagne, Caroline Receveur, sur une rumba. "Je n'étais jamais tombé amoureux avant", s'est ému le mannequin. Il a dansé sur Longtemps, de Amir. "Ce sera sa plus belle déclaration d'amour depuis notre rencontre", a confié Caroline, qui a également dansé avec son chéri en direct !

"On assiste à un envol ! Les clés vous les avez. Soignez vos lignes de bras, vous écoutez les conseils", s'est émerveillé Patrick Dupond. Une prestation très émouvante très bien reçue par le jury !

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 7/10

Chris Marques : 7/10

Jean-Marc Généreux : 6/10

Total : 28 points (soit 53 points au total)

Le classement à l'issu de ce second prime :

Azzize Diabaté et Denitsa Ikonomova : 67 points

Clara Morgane et Maxime Dereymez : 64 points

Sami El Gueddari et Fauve Hautot : 64 points

Hugo Philip et Candice Pascal : 53 points

Liane Foly et Christian Millette : 50 points (Face à Face)

Moundir et Katrina Patchett : 49 points (Face à Face)

Elsa Esnoult et Anthony Colette : 48 points

Ladj Doucouré et Inès Vandame: 49 points

Linda Hardy et Christophe Licata : 47 points

Yoann Riou et Emmanuelle Berne : 40 points

Face à Face

Cette semaine, le Face à Face faisait son grand retour ! Les stars devaient danser sur un tcha tcha. À l'issue de cette émission, les deux couples les plus bas dans le classement, Liane Foly et Christian Millette et Moundir et Katrina Patchett se sont s'affrontés dans l'épreuve du Face à Face sur Right Roud de FloRida. Le public a décidé de sauver Moundir.

Le couple éliminé cette semaine est : Liane Foly et Christian Millette avec seulement 34% des voix.