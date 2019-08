Clara Morgane dévoile de rares photos de sa fille : elle a bien grandi !

Clara Morgane profite d'un bel été au soleil. La pétillante artiste de 38 ans est vraisemblablement dans le sud de la France, dans une villa avec piscine entourée par les pins. La jolie blonde profite de ces doux instants pour se ressourcer et organiser une relaxante séance de yoga matinale. Vendredi 9 août 2019, elle a dévoilé plusieurs photos d'elle dans différentes positions, à l'ombre des oliviers.

Clara Morgane a vite été rejointe par sa fille, dont on ne connait pas le prénom, mais qui est née durant le week-end du 5 et 6 décembre 2015 (qui est donc âgée de 3 ans). Très discrète sur sa vie privée, notamment familiale, la jeune maman ne dévoile que très rarement des photos de sa fille. Vendredi, ses abonnés Instagram découvraient l'adorable fillette mimer les positions de sa maman, et même faire "l'avion" avec elle. "Ma petite poupée veut aussi participer", s'est réjouie Clara Morgane sur Instagram. On peut d'ailleurs voir que la fillette a bien grandi et arbore désormais de longs cheveux blonds et bouclés.