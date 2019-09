Danse avec les stars 2019 : 5 choses que vous ne savez pas sur Yoann Riou

Parmi les visages les moins connus de la 10e saison de Danse avec les stars, animée sur TF1 par Camille Combal et Karine Ferri, il y a notamment celui du commentateur sportif Yoann Riou. Le très énergique candidat de 41 ans amuse les téléspectateurs depuis quelques années sur La chaîne L'Équipe. Purepeople vous propre de découvrir cinq choses que vous ne savez pas sur lui.

1. Il a une soeur jumelle

Véritable pile électrique, toujours de bonne humeur, souriant et dynamique, Yoann Riou a sans doute été du genre à épuiser ses parents étant enfant. Lesquels devaient d'ailleurs compter double puisque celui-ci a une soeur jumelle. Celle-ci vit en Bretagne. "Elle est l'inverse de moi. Je devais naître en premier et c'est elle qui me donnait des coups de poing", confiait-il avec humour dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL.

2. Il est né... un 1er avril !

Conçu, selon ses propres dires, un 14 juillet, Yoann Riou est né un 1er avril 1978. Un jour généralement réservé aux blagues qui était pour le coup très important pour ses parents. "Mon père était marin-pêcheur. Alors t'imagines deux poissons comme moi !", ajoutait-il toujours dans Les Grosses Têtes. Lui et sa soeur sont nés prématurés.

3. Il n'aime pas le sexe

En février dernier, toujours sur le plateau des Grosses Têtes, Arielle Dombasle racontait que Yoann Riou avait mis fin à son histoire d'amour avec sa compagne de l'époque et qu'il était un coeur à prendre. "Ma vie sentimentale est en plein chamboulement grâce à vous", disait-il à l'animateur Laurent Ruquier. "Je suis nul, je comprends rien. Je préfère l'amitié à l'amour. Et puis c'est sans le sexe moi j'aime pas le sexe. Je m'embête, je m'ennuie, je regarde le plafond", ajoutait-il.

4. Il a vécu en Italie

Avant de commenter les matchs de foot pour les téléspectateurs français, Yoann Riou a exercé son métier de journaliste sportif chez nos voisins italiens. Ainsi il a vécu pendant quatre ans à Turin ("Le premier jour, je vais au resto manger des penne all'arrabiata et tout de suite j'ai adoré Turin", confiait-il à footballstories.konbini) puis pendant trois ans à Milan. Il était correspondant alors qu'il ne parlait au début pas un mot d'italien !

5. Il a failli être ruiné

Véritable passionné de foot depuis sa plus tendre enfance, Yoann Riou n'a jamais hésité à se donner les moyens d'assister aux rencontres de ses rêves. A tel point que cela lui coûtait des sous... "Un jour, je vous assure que c'est vrai, j'étais à Belfast, je voulais aller au cimetière de George Best, et là je vois un numéro qui m'appelle, c'est la banquière : "Monsieur Riou ça va pas du tout, votre compte est dans le rouge, il faut faire un prêt ! - Mais madame je suis en pèlerinage sur la tombe de George Best, on se rappelle lundi pour faire le prêt". Voilà je me suis quasiment ruiné mais c'est pas grave quoi, j'ai vécu un kiff", confiait-il encore à Football Stories.

Thomas Montet