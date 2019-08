Candice Pascal canon en bikini, Sandrine Quétier valide

Alors que certains ont déjà repris le chemin du travail, Candice Pascal, elle, profite encore de la douceur de l'été. La magnifique danseuse, et récemment vue dans l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là, a mis le cap au bord de la mer pour se la couler douce. Si elle n'indique pas sa nouvelle destination de vacances, elle ne manque pas d'exhiber son corps de rêve sur les réseaux sociaux.

Samedi 24 août 2019, elle s'est d'ailleurs fendue d'une nouvelle photo sur Instagram. En parfaite incarnation de la naïade sexy, Candice Pascal prend la pose en sortant de l'eau dans un bikini bleu qui ne laisse que peu de place à l'imagination. Telle un top model, elle fixe l'objectif de l'appareil qui l'immortalise et nargue gentiment ceux qui ne peuvent plus profiter de l'air rafraîchissant des plages en légende. "Il n'est jamais trop tard pour les vacances" inscrit-elle.

Si le difficile épisode de la canicule est désormais terminé, Candice Pascal a de nouveau fait grimper la température à elle toute seule. Ses anciennes complices dans Danse avec les stars, Sandrine Quétier et Emmanuelle Berne n'ont pas manqué de lui faire savoir en postant des flammes en commentaires. Par ailleurs, les qualificatifs "beauté", "divine", "bombe", et " merveille" apparaissent en masse dans le fil de la danseuse. "Jamais trop tard pour m'épouser non plus" tente même un internaute audacieux.

Candice Pascal a bien raison de prendre du bon temps. D'ici quelques semaines, elle reprendra la compétition acharnée de Danse avec les stars sur TF1. Pour l'heure, aucune information n'a filtré au sujet de son nouveau partenaire. Mais la jolie brune de 34 ans peut, pour le moment, se retrouver avec Moundir, Hugo Philip et Azize Diabaté, lesquels sont officiellement annoncés au casting.