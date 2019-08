Candice Pascal (Je suis une célébrité...) : "L'ennui, ça a été le pire"

À l'instar de Capucine Anav, Frédérick Bousquet, Gérard Vives et Giovanni Bonamy, Candice Pascal est finaliste de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Si l'aventure a duré vingt et un jours, la danseuse professionnelle de Danse avec les stars a eu l'impression que cela a duré bien plus longtemps comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs.

La belle brune de 34 ans a expliqué qu'elle avait trouvé le temps long lors du tournage. Quand on lui a demandé ce qui lui avait le plus manqué, Candice Pascal a répondu : "C'est le téléphone portable, juste pour le contact avec les proches. Cela m'a perturbée, j'ai eu des petits moments de déprime par rapport à ça. J'ai passé mon temps à stresser, à déprimer, à m'ennuyer. L'ennui, je crois que ça a été le pire pour moi. Au début, c'est dépaysant, c'est exotique... Mais pour moi là-bas, les minutes se transformaient en heures et les heures en jours. J'ai eu l'impression de rester trois mois."

Comme les autres candidats, Candice Pascal a aussi souffert de la faim et a perdu 7 kilos à la fin de son aventure. "Je ne m'en étais pas rendu compte", a-t-elle précisé. La jeune femme a ensuite expliqué qu'elle n'a pas mal vécu le manque d'hygiène ou le fait de ne pas pouvoir se maquiller. Néanmoins, elle n'était pas prête à se dévoiler au naturel devant les caméras : "Pour être honnête, je me cachais le matin. C'est mon intimité, je n'avais pas envie d'être filmée au réveil..."

Quoi qu'il en soit, le plus important était d'être performante lors des épreuves afin de récolter le plus d'argent possible pour l'association Les Petits Princes. Reste à savoir si elle a été la meilleure lors de la finale. La réponse ce soir, à partir de 20h50, sur TF1.