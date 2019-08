Je suis une célébrité... : Brahim Asloum abandonne, Candice Pascal finaliste

Julien Lepers, Frédéric Longbois, Alexandra Rosenfeld, la danseuse Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, le mannequin Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, la chanteuse Nilusi Nissanka, Sloane et Gérard Vives ont accepté de relever le défi Je suis une célébrité, sortez-moi de là et de vivre dans un campement précaire en Afrique du Sud. Nos onze personnalités relèvent aussi des défis afin de gagner de l'argent pour les associations qu'elles défendent. Que s'est-il passé après le départ de Sloane ? Voici la réponse...

Après avoir frôlé l'élimination la semaine dernière, Gérard Vives est désormais chef de camp. Au matin de la treizième journée, il répartit les tâches. Capucine Anav hérite de la cuisine, Brahim du bois, Nilusi et Frédérick de la vaisselle, Giovanni de l'eau, Candice de l'entretien des toilettes et lui-même du feu.

Épreuve des étoiles

Les célébrités reçoivent une "boule de hamster" comme indice sur l'épreuve à venir. Gérard Vives doit choisir deux personnes pour l'accompagner sur cette épreuve, il sélectionne Brahim et Candice. Sur place, ils se rendent compte qu'ils vont devoir entrer dans une "boule infernale" et dévaler une pente (sans vomir) tout en récupérant des munitions (placées dans la boule avec eux) pour la seconde partie de l'épreuve. En effet, ils vont ensuite devoir viser des étoiles avec une sorte de lance-pierres.

Lors de l'épreuve, Gerard Vives déçoit encore en ne récupérant aucune munition.... pas une ! Heureusement, Brahim en récupère 18 et Candice 9. Au moment de viser les cibles, l'équipe se mobilise et 9 étoiles sur 10 sont touchées grâce aux 27 munitions tirées à tour de rôle. Une jolie performance. Avec ces 9 étoiles, ils vont pouvoir acheter de la nourriture et du confort.

Une fois à la Place des étoiles, ils prennent une boîte de petits pois (contre 1 étoile), des noix et des cacahuètes (1 étoile), un fromage de chèvre (2 étoiles), du pain et du Nutella (2 étoiles) et quatre brochettes de viande (3 étoiles). Candice est un peu déçue que les garçons n'aient pas voulu prendre les messages des proches pour 3 étoiles... En effet, ils ont privilégié la nourriture. Sur le camp, tout le monde est reconnaissant, mais Capucine et Frédérick font savoir qu'ils auraient pris les messages vidéo.

Les esprits se calment après un bon repas de viande.

Épreuve du coffre

Le quatorzième jour, c'est l'anniversaire de Giovanni. Il célèbre ses 29 ans dans la jungle. Au petit matin, les célébrités mangent du pain avec du fromage et se mettent en route pour l'épreuve du coffre... Ils peuvent remporter jusqu'à 30 000 euros.

Ils apprennent qu'ils ont deux possibilités... Envoyer les quatre célébrités initialement prévues et tenter de remporter 15 000 euros ou s'y rendre à sept pour 30 000 euros. Ils décident de tous y aller.

Le but de l'épreuve est simple, un couloir de boîtes fait face aux célébrités. Elles doivent mettre leurs mains dans les boîtes, à l'aveugle, pour faire cheminer une clé... Candice Pascal, qui a la phobie des insectes, est très nerveuse. Une fois la clé récupérée, une 10e boîte sera disponible avec trois bourses de 10 000 euros. S'ils mettent moins de 7 minutes, ils auront les trois bourses ; moins de 10 minutes, 20 000 euros ; moins de 15 minutes, 10 000 euros. Entre 15 et 20 minutes, 5 000 euros. Si la clé ne parvient pas au bout du parcours au bout de 20 minutes, tout est perdu. Aucun abandon n'est possible.

Ils y arrivent en 14 minutes et remportent 10 000 euros, le parcours ayant été fortement ralenti par Nilusi et Candice. Capucine était persuadée d'avoir affaire à des serpents... quand elle a en fait affronté des cupcakes.

Ils ont accumulé 105 000 euros de gains à ce stade.

Épreuve éliminatoire

En tant que chef de camp, Gérard Vives – qui a été très ému par des déclarations d'amitié de ses camarades – est le premier à choisir qui il souhaite sauver. Il sauve Frédérick. Frédérick sauve Nilusi, qui sauve Giovanni. Brahim, Candice et Capucine sont donc en danger...

Le trio se dirige vers l'épreuve qui désignera lequel d'entre eux sera éliminé ce soir. Il s'agit d'un jeu de mémoire géant. Seize cases numérotées cachent un symbole... Les célébrités doivent en mémoriser le plus possible alors qu'elles sont positionnées au-dessus d'un grand bac rempli d'eau. Pendant que Christophe Dechavanne annonce les règles, Brahim Asloum l'interrompt pour dire "Je suis une célébrité, sortez-moi de là", signe de son abandon. La nouvelle surprend tout le monde, le sportif désire retrouver sa femme actuellement enceinte de leur premier enfant.

Capucine et Candice participent donc à l'épreuve pour savoir qui deviendra la nouvelle cheffe de camp.... Candice Pascal s'impose. Elle est la première finaliste du programme.