Je suis une célébrité... : Frédéric Longlois éliminé : "J'ai perdu 6 kilos"

À l'issue du deuxième épisode de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, Frédéric Longbois a été éliminé. Le chanteur devenu populaire grâce à The Voice n'a pas réussi à aller au bout de l'épreuve éliminatoire. Pour Purepeople.com, il a accepté de revenir sur son séjour en Afrique du Sud. Il a également révélé pourquoi il n'avait pas réussi à dépasser ses peurs lors du dernier défi.

Aviez-vous des craintes en arrivant en Afrique du Sud ? Qu'avez-vous pensé du casting ?



Je n'en ai pas eu au départ. J'ai trouvé l'endroit très beau et je me disais que j'avais de la chance d'être là. Et quand j'ai vu qui étaient mes partenaires de jeu, j'étais ravi. J'avais déjà rencontré Brahim Asloum, j'adore Julien Lepers. Je le connaissais très peu, on a rapidement eu une grande complicité. On a des amis en commun, les mêmes goûts et il a une grande culture de la chanson. Sloane, tout le monde l'aime, elle est si généreuse. Frédérick Bousquet je ne le connaissais pas et je l'ai trouvé délicieux. Et puis j'avais voyagé avec Gérard Vives... et Giovanni, je l'ai adoré.

Il est à l'intérieur le contraire de ce qu'il peut dégager. C'est un homme d'une grande finesse, avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité. J'ai été très marqué par ma rencontre avec Giovanni. On a beaucoup parlé, il est jeune. Il pourrait être mon fils. Il m'a appris beaucoup de choses, je lui ai appris beaucoup de choses.

Qu'avez-vous pensé de vos conditions de vie ?

C'était sommaire, mais c'était très bien organisé. On ne mangeait pas beaucoup, mais on avait quand même du riz et des haricots qui sont des sucres lents. Je voulais perdre du poids et ça tombe bien, j'ai perdu 6 kilos dans l'aventure. J'ai d'ailleurs perdu 6 kilos de plus depuis.

Ce qui m'a le plus manqué, c'est la temporalité. Je ne savais pas quelle heure il était le matin lorsqu'on se levait et quelle heure il était le soir lorsque je me couchais.

Comment avez-vous vécu votre rôle de chef de camp ?

J'ai adoré ! On me dit toujours que je suis le roi de l'organisation. Je ne suis pas dirigiste, je suis protecteur. Laisser ma place à Brahim Asloum n'a pas été un problème. Il était très bien et puis il s'est pris au jeu. Il y a toujours eu une bonne ambiance au sein du groupe.

Lors de l'épreuve éliminatoire vous avez été tétanisé, que s'est-il passé ?

J'ai eu un blocage. Ça ne m'arrive pas souvent de bloquer. Je m'en voulais d'abandonner, mais je n'arrivais pas à mettre la main dans le trou [les trous étaient remplis de bêtes comme des scorpions, des rats, des serpents, NDLR], car je ne voyais pas ce qu'il y avait. Le fait de ne rien voir a provoqué un blocage.

