Candice Pascal illumine Instagram avec une photo en bikini

Candice Pascal n'en finit pas de dévoiler ses plus belles photos de vacances. La superbe danseuse professionnelle de Danse avec les stars (TF1) profite de quelques jours de répit à la mer. Début juillet, elle indiquait être partie en Afrique du sud, d'où elle avait déjà publié une photo d'elle en maillot de bain. On ne sait pas ce que la superbe jeune femme de 34 ans a choisi comme destination pour ses vacances d'août, mais l'endroit semble paradisiaque...

Comme on peut l'apercevoir sur la photo qu'elle a partagée le mardi 13 août 2019, Candice Pascal pose les pieds dans l'eau, à la plage. Ponton en bois abandonné, rochers et grandes vagues : il semblerait qu'elle ait choisi un cadre des plus naturels. Pour cette sortie baignade, la finaliste de Je suis une célébrité, sortez-moi de là portait un superbe bikini à fleurs roses et bleues. La dentelle cousue sur le soutient-gorge sublime joliment la poitrine de la danseuse, qui porte également un élégant chapeau de paille.

Les 300 000 abonnés de Candice Pascal ne pouvaient que plébisciter cette photo. "Beaucoup trop belle", "Tu ensoleilles le paysage", "T'en a pas marre d'être belle tout le temps ?", "Tu ressembles à une sirène", peut-on lire en section commentaires. De beaux souvenirs de vacances.