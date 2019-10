Azize Diabaté (Danse avec le stars), sa maman malade : "On lui a diagnostiqué..."

Depuis le début de Danse avec les stars 2019, Azize Diabaté est l'un des favoris du public, notamment grâce à sa bonne humeur et à son énergie. L'acteur de 19 ans que l'on peut suivre dans Les Bracelets rouges (TF1) a préféré cacher ses failles lors du premier prime diffusé le 21 septembre 2019. Mais il a fait tomber les masques le 28 septembre dernier en rendant un bel hommage à sa maman Kadiatou, la femme de sa vie dont il est très proche. Interrogé à son sujet par TV Mag, le partenaire de Denitsa Ikonomova a révélé qu'elle était malade.

Après avoir rappelé qu'il était d'origine malienne, Azize Diabaté a plaisanté : "Je dois être le seul Malien fils unique sur cette planète ! Je vis avec ma mère et mon beau-père (Rires)." Il a ensuite évoqué un sujet plus grave, la maladie de sa maman : "Depuis 2003, ma maman est malade. Vers 2005, les médecins lui ont diagnostiqué une sclérose en plaques et elle a dû arrêter de travailler. Je suis tout le temps avec elle, nous passons beaucoup de temps à rire ensemble. Si j'ai cette personnalité, c'est grâce à elle."

Son papa, Azize Diabaté le "connaît à peine". Le jeune homme ne s'est pas grandement épanché sur le sujet, mais il a précisé qu'il l'avait déjà vu et lui avait déjà parlé. "Mais cela fait très longtemps...", a-t-il conclu sur le sujet. Nul doute que sa maman est très fière de lui. Depuis le début de la compétition, il est en tête du classement et fait l'unanimité. C'est grâce à sa spontanéité et à son sens de l'humour qu'il a été repéré pour passer un casting de comédien. Depuis, il vit de cette passion et n'en est pas peu fier : "Je n'ai rien provoqué, tout est venu à moi ! (...) Je n'attends rien de particulier de mon expérience dans Danse avec les stars. Les gens vont me découvrir. J'ai juste envie de montrer que l'on peut être un gosse de banlieue et réussir sa vie sainement et simplement. J'ai envie de profiter de toutes les opportunités qui se présenteront. Comédien, danseur, chanteur... Je veux être un artiste complet !"