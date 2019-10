Liane Foly, éliminée de Danse avec les stars et en colère ? Étranges messages...

La semaine a semble-t-il mal commencé pour Liane Foly. Lundi 30 septembre 2019, la chanteuse de 56 ans qui a participé à Danse avec les stars 2019 a posté un message qui a intrigué ses abonnés, sur Instagram.

La partenaire de Christian Millette dans l'émission de TF1 a partagé plusieurs images laissant penser qu'elle était en colère ou déçue. Sur la première, on peut lire "J'ai une lundigestion". Sur le reste du diapo photo, on a pu lire "Je suis une fée. La Fée Pachié" et "Les personnes qui blessent gratuitement finiront par apprendre à leurs dépens, qu'un jour, tout se paye". Afin de légender cette publication, Liane Foly a écrit : "No comment ... Bonne semaine à tous. Je vous réserve de très belles surprises qui arrivent vite. Un immense merci pour toutes vos marques d'amour et de soutien pendant tout le week-end !!!!! Dansons toujours oui mais surtout RIONS, c'est le meilleur remède au monde."