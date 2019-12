Moundir "cloué au lit" à l'hôpital : des douleurs "à me couper le souffle"

Moundir souffre le martyre après une intervention chirurgicale réalisée en urgence quelques jours avant les fêtes. L'animateur de 46 ans a dû subir une ablation des métaux au niveau de son tibia. Le 21 décembre 2019, il partage sa souffrance avec ses fans sur Instagram : "Des douleurs à me couper le souffle... vivement la fin. Bloqué au lit sans pouvoir rien faire...". Le lendemain, il poste une courte vidéo en déclarant qu'il ressent encore d'"horribles" douleurs suite à son opération.

Interviewé en octobre 2019 par Purepeople, Moundir Zoughari avait révélé avoir fait une mauvaise chute lors de sa participation dans l'émission Danse avec les stars avec Katrina Patchett. "Ça a claqué, j'ai glissé et je me suis fait très mal. J'étais un peu inquiet car la douleur commençait à monter. J'ai appelé un médecin, j'ai pris des médicaments pour enlever la douleur. J'ai pris sur moi pour faire la chorégraphie tant bien que mal en direct lors du prime. C'est passé mais une fois la prestation terminée, la douleur est revenue. Le soir-même, mon tibia a doublé de volume..." avait-il déclaré avant de poursuivre : "Je dois retirer d'urgence ces matériaux qui sont en moi depuis vingt-et-un ans et qui sont considérés comme un corps étranger car on ne fait plus ce genre de matériel."

Le papa d'Aliya (née en 2015) et d'Ali (né en 2019) a reçu de nombreux messages de ses fans sur les réseaux sociaux : "Bon rétablissement courage à toi", "Prends bien soin de toi", "T'es un guerrier ça va aller", "Bon rétablissement Moundir et reviens en force !". Nul doute que le survivant qui s'est fait connaître en 2003 dans l'émission Koh-Lanta par sa force physique mais aussi d'esprit (avec des répliques toujours incontournables) va très vite se remettre de cette intervention !