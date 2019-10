Moundir (Danse avec les stars) papa : "Ma fille me demandait beaucoup"

Moundir a été éliminé de Danse avec les stars 2019 à l'issue du prime du 5 octobre. Prochainement, celui qui a souffert d'une blessure lors de la dernière émission pourra donc enfin retrouver son épouse Inès, sa fille Aliya (3 ans) et son fils Ali (né le 16 septembre 2019) comme il l'a confié à Purepeople.

Avez-vous retrouvé votre femme Inès et vos enfants ?

Ma famille était avec moi ce week-end. Ils sont venus voir les répétitions et ils ont vu le prime depuis l'hôtel où ils étaient. Je les rejoins dans le Sud mercredi.

Êtes-vous soulagé de les retrouver ?

Oui parce que ma fille me demandait beaucoup, ma femme a besoin de moi. Et non parce que l'aventure s'arrête soudainement. Tout ce travail qu'on commençait le lundi avec la surprise et la curiosité de la chorégraphie vont me manquer. Mais il faut passer à autre chose.

Qu'ont dit votre femme et votre fille après ton élimination ?

Elles étaient fières de moi. Ma fille vit dans un monde bien émerveillé. Je suis son Aladdin depuis qu'elle m'a vu dans la peau du personnage pour le deuxième prime.

Vous n'étiez pas trop épuisé pendant l'aventure, car vous êtes devenu papa pour la deuxième fois dernièrement ?

Si, j'étais fatigué. Ma femme allaite, donc c'est elle qui a le plus de courage. Elle se lève toutes les deux heures et comme je veux vivre ces moments-là aussi, je me lève. Je lui demande ensuite si elle a besoin de moi. Donc effectivement, les nuits sont courtes, mais c'est le prix à payer quand on est parents. Et honnêtement, c'est un vrai bonheur de se lever pour ses enfants.

