Moundir fait une rare sortie en public avec sa fille de 3 ans Aliya

Six ans après le premier volet qui avait fait un véritable carton au box-office, Disney a enfin présenté la suite de la Reine des Neiges. Il y a une semaine, l'avant-première mondiale avait lieu aux États-Unis, au cours de laquelle Selena Gomez a fait sensation au côté de sa petite soeur. Ce mercredi 13 novembre, ce fut au tour des Parisiens de découvrir les nouvelles aventures d'Elsa et du bonhomme de neige Olaf.

Et il y avait du beau monde au Grand Rex où était projeté le film. En effet, les célébrités se sont ruées dans la salle obscure, en compagnie de leurs petits bouts de chou pour la plupart, à l'image de Moundir. L'ancien candidat de Koh-Lanta et de Danse avec les stars s'est réjoui d'emmener sa fille Alya avec sa compagne Inès à l'avant-première. La joyeuse petite famille n'a d'ailleurs pas manqué de poser pour les photographes présents. L'occasion de constater que la fillette de 3 ans et demi a bien grandi. Le sourire aux lèvres, elle n'a pas quitté les bras de papa et semblait aux anges lorsqu'on lui a présenté la statue de la Reine des Neiges.

Sur Instagram, l'animateur de 46 ans a partagé des photos de cette soirée. "Magnifique #reinedesneiges2 pour ma fille qui fut aux anges... juste merci @disney.fr et @olivier.disney vous avez fait très fort", a-t-il inscrit émerveillé en légende.

Moundir n'est pas le seul à avoir passé du bon temps ce mercredi soir. Parmi les personnalités à s'être déplacées, il y avait également Valérie Damidot, Faustine Bollaert ou encore quelques Miss France. Alicia Aylies, Vaimalama Chaves, Sylvie Tellier ont d'ailleurs toutes les trois pris la pose dans le décor du dessin animé. De son côté, Élodie Gossuin s'est régalée avec ses deux princesses, Joséphine et Rose, pour une sortie mémorable entre filles.