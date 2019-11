Selena Gomez présente sa soeur Gracie à la première de "La reine des neiges 2"

Dans La reine des neiges 2, Elsa partira en quête de savoir, afin de comprendre l'origine de ses pouvoirs glaciaux. Tiffani Thiessen et sa fille Harper Renn Smith ont donc assisté à cette projection exceptionnelle, tout comme Ashlee Simpson et son mari Evan Ross, Nina West (RuPaul's Drag Race 11), Beverley Mitchell , Michael Cameron et leurs enfants Hutton et Kenzie, Busy Philipps et ses filles Birdie et Cricket, Molly Sims Evan Rachel Wood , Rachel Matthews, Sofia Carson et Teddi Mellencamp enceinte. Pour avoir la chance de connaitre les nouvelles aventures des deux soeurs Disney, il faudra patienter, en France, jusqu'au 20 novembre 2019. Le temps n'a jamais semblé aussi gelé...