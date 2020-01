Moundir en souffrance : retour d'urgence à l'hôpital et nouvelle opération !

Décidément, l'année 2020 ne commence pas sous les meilleures auspices pour Moundir, l'ancien aventurier de Koh-Lanta (TF1). Condamné à passer les fêtes de fin d'année loin de ses proches à cause d'une fracture du tibia, l'animateur pensait pourtant en avoir fini avec le bloc opératoire après sa dernière intervention. Mais c'était sans compter sur la malchance... Souffrant à nouveau le martyre, il a été admis en urgence à l'hôpital, le vendredi 3 janvier 2020.

En story Instagram, Moundir a publié une série de vidéos pour donner des nouvelles à ses followers. Couché dans son lit d'hôpital, il apparaît les traits tirés par la souffrance et la fatigue. "La douleur est tellement intense... de retour à l'hôpital. On va passer au bloc opératoire, la douleur est insupportable", déclare-t-il presque au bord du malaise. Peinant visiblement à garder les yeux ouverts, Moundir précise : "Je viens d'être piqué à la morphine parce que le trajet dans l'ambulance a été terrible. Ça fait quinze jours que je souffre avec une fracture du tibia. On n'a pas le choix de prendre sur soi malgré la douleur..."

L'ex-aventurier précise également la raison de ce soudain revirement de situation : "Un gros oedème s'est fixé sur ma cheville, on va me fixer ça avec un plâtre."

Victime d'une très mauvaise chute au cours de sa participation à Danse avec les stars en 2019, Moundir a subi une première intervention d'urgence le 23 décembre dernier, le privant ainsi de fêter Noël avec ses proches. "Des douleurs à me couper le souffle... vivement la fin. Bloqué au lit sans pouvoir rien faire...", écrivait-il sur Instagram. Depuis, les choses ne se sont pas arrangées pour le papa de Aliya (4 ans) et Ali (3 mois et demi).

Pour autant, l'animateur refuse de se plaindre : "Je me suis fait opérer le 23 décembre et le 22 décembre j'étais en visite pour les enfants malades en fin de vie... donc j'ai pas le droit de me plaindre dans le sens où il y a des gens qui sont en plus grande souffrance", déclare-t-il avant de conclure "prenez soin de vous".

On lui souhaite de se rétablir très vite !